Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

10.11.2020 11:51
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 10 bin 197 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 479 bin 197'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 68 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 191 artışla 8 bin 756 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1252 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 5 bin 514 artarak 214 bin 657'ye ulaştığını ifade etti.

Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ülkede 7 Kasım'da 10 bin 746 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek sayı kaydedilmişti.

Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte görülen 2 bin 970 vakayla günlük tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan dolayı 22 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 521'e ulaştı.

Toplam vaka sayısının 63 bin 694'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 348 artışla 47 bin 390'a yükseldi.

Toplam 15 bin 714 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 656 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 564 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 117 bin 336 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 326 artarak 108 bini geçerken, ölenlerin sayısı ise 6 artarak 1905'e yükseldi.

Ülkede 7 bin 262 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkenin tüm bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış gözlemlendiğini bildirdi.

Doğu Kazakistan ve Pavlodar eyaletlerinin riskli bölge olarak ilan edildiğini, Batı Kazakistan, Akmola ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinin ise sarı bölgede yer aldığını ifade eden Mamin, Sağlık Bakanlığına söz konusu bölgelerde durumu istikrara kavuşturmak ve kontrol altına almak için ek önlemler getirme talimatı verdi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 148 artarak 69 bin 27'ye, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 2 artarak 588'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 87 artarak 66 bin 194 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 245 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 255 test yapıldı, 570 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 63 bin 960'a çıktı.

Ülkede 416 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 54 bin 774'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1185'e yükseldi.

3 bin 892 hastanın evinde gözetimde olduğu ve hastanelerde ise 3 bin 444 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


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