Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 11 bin 57 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakamın kaydedildiğini ve vaka sayısının 500 bin 865'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 77 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 198 artışla 9 bin 145 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1509 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 6 bin 235 artarak 221 bin 459'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca Ukrayna Reentegrasyon Bakanı Aleksey Reznikov'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte kaydedilen 3 bin 120 vakayla günlük tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir gün içinde Kovid-19'dan 33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölü sayısı 599'a ulaştı.

Bugün 3 bin 120 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 69 bin 722'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 358 artarak 52 bin 169'a yükseldi.

Ülkede toplam 16 bin 887 kişinin tedavisinin sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 67 artarak 69 bin 397'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 63 artarak 66 bin 672 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 591 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 134 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 587 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 118 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 245 artarak 108 bin 632'ye, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1918'e çıktı.

Ülkede 7 bin 941 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası 188 artarak 39 bin 545'e, iyileşenlerin sayısı 65 artarak 29 bin 351'e, ölenlerin sayısı da 2 artarak 412'ye ulaştı.

Ülkede 10 binden fazla zatürre hastasının tedavisi devam ediyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 851 test yapıldı.

Son 24 saatte 527 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 64 bin 360'a çıktı.

Ülkede, virüs nedeniyle ölü sayısı 5 artarak 1193'e, iyileşen sayısı ise 518 artarak 55 bin 824'e ulaştı.

Kırgızistan'da, Kovid-19 hastalarından 3 bin 874'ü evde, 3 bin 322'sinin de hastanelerde tedavi görüyor.