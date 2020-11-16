Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

16.11.2020 11:17
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 832 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 545 bin 689'a çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 33 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 94 artışla 9 bin 697 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1100 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 753 artarak 244 bin 197'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ülkede 14 Kasım'da 12 bin 524 kişide virüs saptanmasıyla günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 733'e ulaştı.

3 bin 157 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 82 bin 876'ya, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 230 artarak 65 bin 291'e yükseldi.

Toplam 16 bin 787 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 735 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 588 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 121 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 301 artarak 109 bin 944'e, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1945'e çıktı.

Ülkede 458'i çocuk 9 bin 162 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası 48 artarak 40 bin 197'ye, iyileşenlerin sayısı 24 artarak 29 bin 580'e, ölenlerin sayısı da 2 artarak 420'ye ulaştı.

Ülkede 10 binden fazla zatürre hastasının tedavisi devam ediyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 479 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 66 bin 983'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişi öldü, toplam can kaybı 1203'e yükseldi, iyileşen sayısı ise 439 artarak 57 bin 760'a ulaştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 141 artarak 70 bin 243'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 211 artarak 67 bin 526 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 598 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 119 hastanın tedavisi sürüyor.

Bu arada, Kovid-19 salgının başladığı martta uzaktan eğitime geçen ülkedeki tüm üniversite ve yüksek eğitim kurumları Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla bugünden itibaren aşamalı olarak normal eğitime geçiyor.

Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


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