Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini koruyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini koruyor

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 521 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 15 bin 890'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 305 artarak 8 bin 719'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 193'e çıktı.

Bugüne kadar 461 bin 861 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 6 bin 978 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son 5 günde ise günlük vaka sayısı 500'ü geçti.

Belarus'ta vaka sayısı 61 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 61 bin 95'e çıktı.

Ölü sayısı 4 artarak 377'ye yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 1437 artışla 44 bin 126'ya ulaştı.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, toplam 959 bin 880 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da ölü sayısı 521'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 304 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 16 bin 80'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 6 artarak 521, sağlığına kavuşanların sayısının 198 artışla 8 bin 963 olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde de vaka sayısı 26 artışla 1199'a, iyileşen sayısı da 523'e çıktı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 26 bin 107 kişi gözetimde tutuluyor.

Kazakistan'da ölü sayısı 158'e çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içerisinde 8 artarak 158'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 41 artarak 12 bin 589'a ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 20 bin 319 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 7 bin 551

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 61 artarak 7 bin 551'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 25 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilenlerin sayısının 5 bin 63'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapıldı, 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 2 bin 468 hastanın tedavisi sürüyor.

Tedbirlerin 15 Haziran'da gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Tacikistan'da 52 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 52 artarak 5 bin 799'a çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 60 artarak 4 bin 391 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 kişinin öldüğü ülkede, 1356 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da özel hastaneler de devreye sokulacak

Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, devlet hastanelerinin şimdilik Kovid-19 hastalarının tedavisi için yeterli olduğunu, fakat özel hastanelerin de devreye sokulması için talimat verdiğini açıkladı.

Ülkede 4 bin 513 vaka tespit edilmiş, bunlardan 2 bin 212'si iyileşmiş, 46 kişi yaşamını yitirmişti.

Azerbaycan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:59 Kaynak: AA

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