Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgının etkisi sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgının etkisi sürüyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

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Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 917 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 42 bin 982'ye çıktığını açıkladı.

Stepanov, ölü sayısının 19 artarak 1129'a yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının da 233 artışla 18 bin 934'e ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin durumun ilerleyen günlerde daha da kötüleşme ihtimali olduğuna dikkati çeken Stepanov, "Virüsün bu şekilde yayılması, hastanelerin sadece salgının ikinci dalgası için değil, üçüncü dalgası için de hazırlıklı olmalarını gerektiriyor." dedi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da belediye başkanlarına karantinanın sertleştirilmesi ve okullara uzaktan eğitim için hazırlık yapmaları konusunda yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

87 bin 412 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ermenistan'da 736 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 736 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 24 bin 645'e çıktı. Ölü sayısı da 6 artarak 426'ya yükseldi.

Bugüne kadar 109 bin 73 test yapılan ülkede, 13 bin 116 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 964 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da ölü sayısı 166'ya yükseldi

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 461 artarak 20 bin 780'e çıktı, vaka sayısındaki artış yüzde 2,3 oldu.

149 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 12 bin 738'e, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 166'ya yükseldi.

Genel vaka sayısına girmeyen hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı son bir günde 1025 artarak 15 bin 573'e çıktı.

Kırgızistan'da 235 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 235 artarak 4 bin 748'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 30 artarak 2 bin 242'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 47'ye yükseldi.

Kırgızistan'da, 685 Kovid-19 hastası hastanelerde, 1774 kişi de evinde tedavi görüyor.

Başbakanlık ofisinin 26 çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkede, toplu etkinliklere ve yurt dışı uçuşlara getirilen yasak sürüyor.

Özbekistan'da 174 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 174 artarak 7 bin 725'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 177 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilenlerin sayısının 5 bin 240'a ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapıldı, 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 2 bin 465 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 15'e yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişi daha Kovid-19'a yakalandı ve vaka sayısı 927'ye çıktı.

Gürcistan'da bugüne kadar 785 Kovid-19 hastası iyileşti, 230 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 819 kişi de karantinada bulunuyor.

Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgının etkisi sürüyor - Son Dakika

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