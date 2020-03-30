Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

6 saat önce

NUR Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vakalar ve virüse karşı önlemler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

NUR Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vakalar ve virüse karşı önlemler artıyor.

Rus hükümeti, Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirleri ihlal edenlerin cezalandırılmasına yönelik İdari İhlaller Kanunu'nda değişiklikler yaptı.

Değişikliklere göre, karantina önlemelerine uymayıp, virüsü birisine bulaştıran ve onun ölümüne neden olanlar yaklaşık 1870 ila 3 bin 740 dolar, kamu yöneticileri ise 3 bin 740 ila 6 bin 230 dolar civarında para cezasına çarptırılacak.

Karantina sürecinde hareketleriyle çevre için tehlike oluşturan vatandaşlara 180 ila 500 dolar, kamu yöneticilerine 620 ila 1870 dolar para cezası verilecek.

Ölüme sebep olan tüzel kişiler 12 bin 460 dolar civarında para cezası ödeyecek.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 302 kişide daha virüsün rastlanmasıyla vaka sayısının 1836'ya yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 66 hastanın iyileştiği, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

Ukrayna'da salgın kaynaklı 2 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 62 kişide daha Kovid-19'un rastlanmasıyla vaka sayısının 480'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısının 11'e ulaştığı kaydedildi.

Ermenistan'da 58 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 58 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla vaka sayısı 482'ye yükseldi.

Üç kişinin yaşamını yitirdiği, 30 hastanın da iyileştiği Ermenistan'da, tedavisi süren 449 hastadan 15'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazakistan'da vaka sayısı 23 arttı

Kazakistan'da virüsün bölgelere sıçramasıyla 6 şehirde daha karantina ilan edildi. Bugün itibarıyla Aktau, Atırau, Karaganda, Abay, Saran, Temirtau ve Şahtinsk şehirlerine araçların giriş ve çıkışları sınırlandırıldı.

Aktöbe, Akmola ve Kostanay eyaletlerinde de yarından itibaren karantina uygulanacak, bölgelere araçların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.

Karantina bölgelerinde eczane ve marketlerin dışında alışveriş merkezleri, çocuk bahçeleri, bazı devlet kurumları ve eğlence merkezlerinin faaliyeti askıya alındı.

Başkent Nur Sultan'da ve Almatı şehrinde karantinanın 12. gününde sağlık, emniyet kurumları, valilikler ve diğer devlet kurumları dışında tüm işletme ve kuruluşların çalışmaları ile toplu taşıma araçlarının faaliyetleri 5 Nisan'a kadar durduruldu.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 23 artarak 294 olduğunu açıkladı.

Kırgızistan'da 10 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 10 kişide daha virüsün rastlandığını, böylece vaka sayısının 94'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, üç kişinin iyileştiğini söyledi.

Salgın nedeniyle olağanüstü hal uygulanan Kırgızistan'da hükümet, vatandaşlara sosyal izolasyon çağrılarını yinelerken, işverenlere evde çalışma yöntemi uygulamalarını veya çalışanları izne göndermelerini tavsiye etti.

Gürcistan'da 98 vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili oluşturduğu internet sitesinde yapılan açıklamada, 8 kişide daha Kovid-19'un rastlanmasıyla vaka sayısının 98'e ulaştığı belirtildi.

Özbekistan'da araçla hareket etmek yasaklandı

Özbekistan Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu, başkent Taşkent ve il merkezlerinde araçla hareket etmenin yasaklanması kararı aldı.

Ülkede, vatandaşların yurt dışından tahliyesi tamamlanırken, bugün itibarıyla ülkedeki tüm havalimanlarının faaliyetleri askıya alındı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısı 1 kişi artarak 145'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede, salgın nedeniyle 2 kişi ölmüş, 7 kişi iyileşmişti.

Koronavirüs, Kazakistan, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:18 Kaynak: AA

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