Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

26 dakika önce

NUR Moldova, Belarus, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, virüsün ülkede 82 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 505'e yükseldiğini belirtti.

Dumbravyanu, ölü sayısının 1 artarak 6'ya çıktığını ifade etti.

Belarus'ta 2 ölüm daha

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 304 oldu, 2 hastanın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazakistan'da 21 yeni vaka

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da vaka sayısı 21 artarak 423'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, vakaların çoğunda Kovid-19 belirtilerinin görülmediğini söyledi.

Birtanov, 6 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları, polisler, askerler, yurt dışından dönenler ve Kovid-19 vakalarıyla temas edenlere hızlı testleri yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

Ülkede günde 1 milyona yakın maske üretildiğini ancak talebin bundan 2-3 kat fazla olduğunu kaydeden Birtanov, "Çin şirketleriyle 5 milyon maske satın alma anlaşması imzalandı. 1-2 hafta içinde gelecek." dedi.

Diğer yandan, Kazakistan Başsavcılığı, 16 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) ihlal eden 1555 kişiye para ve hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kazakistan Yolcu Taşımacılığı Şirketi, ülke içi yük trenleri hariç tüm tren seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Maliye Bakan Yardımcısı Berik Şolpankulov, karantina tipi 3 sağlık tesisi inşaatı için 33 milyon 109 bin dolar kaynak tahsis edileceğini söyledi.

Hükümet, OHAL sonucu işsiz kalan vatandaşlara 100 dolara yakın sosyal yardım ödemesi başlattı. OHAL süresince ödenecek bu destekten 3 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Rusya'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "yüksek hazırlık durumu" ve sokağa çıkma yasağı kurallarına uymayanlara yaklaşık 50 dolar para cezası verilecek.

Perakende satış yapan yerler, restoranlar ve kafelerin kapatılmasına ilişkin kararı ihlal eden kişiler 380 ila 500 dolar, tüzel kişiler 2 bin 500 ila 3 bin 800 dolar para cezasına çarptırılacak.

Kuralları ikinci kez ihlal eden vatandaşlar yaklaşık 60 dolar, yetkili şahıslar 500 ila 630 dolar, tüzel kişiler ise 3 bin 800 ila 6 bin 300 dolar civarında para cezası ödeyecek.

Diğer yandan, Zabaykalsk Bölgesi Valiliği, salgına karşı önlemler kapsamında alkol satışını yasakladı.

Azerbaycan'da vaka sayı 400'e ulaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, 42 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 400 oldu. Vakalardan 5'i yaşamını yitirmiş, 26'sı iyileşmişti.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Azerbaycan'da tedbirlerin sertleştirilmesi bekleniyor.

Özbekistan'da 13 kişi iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 25 olduğu aktarıldı.

Hükümetin salgınla mücadeleye destek amaçlı oluşturduğu Şefkat ve Sağlık Vakfı hesabına vatandaşlar ve iş adamları tarafından toplam 3,2 milyon dolar bağış yapıldı.

Kırgızistan Avrupa Konseyinden destek istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbayev Ceenbekov, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde, salgın nedeniyle ülkesine mali destekte bulunma imkanının değerlendirilmesini istedi.

Michel de ülkeye mali destek sağlamak için en iyi seçenekleri değerlendireceklerini söyledi.

Hükümet, başkent Bişkek'te ihtiyaç sahibi ailelere 75 ton un dağıttı.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 8 Nisan'dan itibaren orta öğretime uzaktan devam edileceğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı 116 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:52 Kaynak: AA

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