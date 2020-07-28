Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1526 artarak 84 bin 648'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1833 artarak 54 bin 404'e ulaştı.

Öte yandan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkede 2 Ağustos'a kadar uygulanan karantina sürecinde epidemiyolojik durumu istikrarlı hale getirmeyi başardıklarını belirterek virüsten iyileşenlerin toplam vaka sayının yüzde 63'ünü geçtiğini, günlük vaka sayısının yüzde 4'ten yüzde 1,7'ye gerilediğini aktardı.

Hastanelerin doluluk oranının yüzde 46'ya düştüğünü ifade eden Mamin, ambulans çağrı sayısının yüzde 38 azaldığını kaydetti.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, hafta içinde istikrarlı epidemiyolojik durumun devam etmesi durumunda 3 Ağustos itibarıyla sıkı karantinanın hafifletileceğini söyledi.

610 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 30 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Temmuz ayının başında ülkede vaka sayısı keskin artmış, sıkı karantina uygulaması 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da 919 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 919 artarak 66 bin 575'e, ölü sayısının ise 13 artışla 1629'a çıktığı kaydedildi.

Vakalardan 8 bin 435'inin sağlık personeli ve 4 bin 722'sinin çocuk olduğu belirtilen açıklamada, 622 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 36 bin 744 olduğu aktarıldı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 28 bin 202 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, geçen hafta sonu 1000'in üzerine yeniden çıkmıştı.

Kırgızistan'da bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılınmayacak

Son üç günde vaka ve can kaybı sayılarında hızlı düşüşün yaşanmaya başladığı Kırgızistan'da Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte 548 kişinin virüse yakalandığını ve böylece toplam vaka sayısının 33 bin 844'e çıktığını bildirdi.

Vaka ve can kayıplarının büyük çoğunluğu başkent Bişkek ve tatil merkezi Issık Göl bölgesinde kayda geçerken, son 24 saatte Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısı 28 artarak 1329'a yükseldi.

22 bin 996 Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede, 23 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor, 10 bin kişinin tedavisi sürüyor.

Salgın nedeniyle bu sene Kurban Bayramı namazının camilerde ve meydanlarda kılınmayacağı bildirildi.

Özbekistan'da vaka sayısı 21 bin 506 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 554 artarak 21 bin 506'ya, ölü sayısının 2 artışla 121'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 429 artarak 11 bin 674'e yükseldiği aktarıldı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 710 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan, 28 Temmuz'a kadar askıya alınan futbol maçlarının, karantina süresinin uzatılmasıyla 15 Ağustos'a kadar düzenlenmeyeceği duyuruldu.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan'da günlük vaka sayısı yeniden yükseldi

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 239 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 37 bin 629'a çıktı. Son verilere göre dün mayıstan itibaren ilk kez 100'ün altına düşen günlük vaka sayısı yeniden yükselişe geçti.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi ve böylece ölü sayısı 719'a çıktı.

Bugüne kadar 158 bin 527 testin yapıldığı ülkede 27 bin 357 kişi iyileşti, 9 bin 330 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan vatandaşları Türkiye'ye çalışmak için gidebilecek

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 1186'ya, iyileşen hastaların sayısı ise 7 artarak 927'ye yükseldi.

Öte yandan, Gürcistan hükümeti, vatandaşların işverenden 3 aylık çalışma iznini alabilmesi durumda Türkiye'ye çalışmak için gitmesine izin verdi.

Çalışma süresi bitince ülkelerine geri dönecek kişiler ise 14 günlük karantinaya girecek.

Bugüne kadar salgın nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 459 kişi karantinada, 353 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı         
13:27
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı         
12:59
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil         
12:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü         
11:34
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü         
10:17
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı         
09:54
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama         
09:49
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak         
09:27
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı         
08:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor         
00:04
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi         
22:35
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti         
21:55
Ordulu üreticiler, Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından oldukça memnun Ordulu üreticiler, Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından oldukça memnun         
21:09
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı         
20:43
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 18:55:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei