Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1526 artarak 84 bin 648'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1833 artarak 54 bin 404'e ulaştı.

Öte yandan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkede 2 Ağustos'a kadar uygulanan karantina sürecinde epidemiyolojik durumu istikrarlı hale getirmeyi başardıklarını belirterek virüsten iyileşenlerin toplam vaka sayının yüzde 63'ünü geçtiğini, günlük vaka sayısının yüzde 4'ten yüzde 1,7'ye gerilediğini aktardı.

Hastanelerin doluluk oranının yüzde 46'ya düştüğünü ifade eden Mamin, ambulans çağrı sayısının yüzde 38 azaldığını kaydetti.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, hafta içinde istikrarlı epidemiyolojik durumun devam etmesi durumunda 3 Ağustos itibarıyla sıkı karantinanın hafifletileceğini söyledi.

610 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 30 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Temmuz ayının başında ülkede vaka sayısı keskin artmış, sıkı karantina uygulaması 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da 919 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 919 artarak 66 bin 575'e, ölü sayısının ise 13 artışla 1629'a çıktığı kaydedildi.

Vakalardan 8 bin 435'inin sağlık personeli ve 4 bin 722'sinin çocuk olduğu belirtilen açıklamada, 622 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 36 bin 744 olduğu aktarıldı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 28 bin 202 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, geçen hafta sonu 1000'in üzerine yeniden çıkmıştı.

Kırgızistan'da bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılınmayacak

Son üç günde vaka ve can kaybı sayılarında hızlı düşüşün yaşanmaya başladığı Kırgızistan'da Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte 548 kişinin virüse yakalandığını ve böylece toplam vaka sayısının 33 bin 844'e çıktığını bildirdi.

Vaka ve can kayıplarının büyük çoğunluğu başkent Bişkek ve tatil merkezi Issık Göl bölgesinde kayda geçerken, son 24 saatte Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısı 28 artarak 1329'a yükseldi.

22 bin 996 Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede, 23 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor, 10 bin kişinin tedavisi sürüyor.

Salgın nedeniyle bu sene Kurban Bayramı namazının camilerde ve meydanlarda kılınmayacağı bildirildi.

Özbekistan'da vaka sayısı 21 bin 506 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 554 artarak 21 bin 506'ya, ölü sayısının 2 artışla 121'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 429 artarak 11 bin 674'e yükseldiği aktarıldı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 710 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan, 28 Temmuz'a kadar askıya alınan futbol maçlarının, karantina süresinin uzatılmasıyla 15 Ağustos'a kadar düzenlenmeyeceği duyuruldu.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan'da günlük vaka sayısı yeniden yükseldi

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 239 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 37 bin 629'a çıktı. Son verilere göre dün mayıstan itibaren ilk kez 100'ün altına düşen günlük vaka sayısı yeniden yükselişe geçti.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi ve böylece ölü sayısı 719'a çıktı.

Bugüne kadar 158 bin 527 testin yapıldığı ülkede 27 bin 357 kişi iyileşti, 9 bin 330 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan vatandaşları Türkiye'ye çalışmak için gidebilecek

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 1186'ya, iyileşen hastaların sayısı ise 7 artarak 927'ye yükseldi.

Öte yandan, Gürcistan hükümeti, vatandaşların işverenden 3 aylık çalışma iznini alabilmesi durumda Türkiye'ye çalışmak için gitmesine izin verdi.

Çalışma süresi bitince ülkelerine geri dönecek kişiler ise 14 günlük karantinaya girecek.

Bugüne kadar salgın nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 459 kişi karantinada, 353 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.