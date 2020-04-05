Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Belarus, Moldova ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Belarus, Moldova ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 569'a yükseldi.

Salgın kaynaklı ölüm sayısı 1 kişi artarak 6 olurken, 6 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, sıkı karantina önlemleriyle salgının yayılma hızının yüzde 52'den yüzde 12'ye gerilediğini belirtti.

Ülkede vaka sayısında artış beklendiğine işaret eden Birtanov, "Ana hastalık döneminin nisan ve mayısta yaşanacağını, bu dönemde yaklaşık 3 bin 500 vakanın olacağını öngörüyoruz." dedi.

Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.

Azerbaycan'da 2 ölüm daha

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 63 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 584 olduğu belirtildi.

2 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, böylece salgın kaynaklı ölüm sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi.

Ülkede salgına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girmesiyle hem yaya hem de araç trafiği azaldı.

Güvenlik güçleri devriyelerini artırdı, sokaktakiler kontrol edildi ve izinsiz dışarı çıkanlara para cezası verildi. Polisler, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan yaşlıları uyardı ve onlara evlerine kadar eşlik etti.

Market ve eczane dışında tüm dükkanların kapalı olduğu ünlü meydan ve parklara girişlerin yasaklandığı Bakü, artık daha boş bir görüntü sergiliyor.

Kalabalığın azalmasına rağmen cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Metro dışında toplu taşıma araçlarının çalıştığı Bakü'de, mesafenin korunması amacıyla oturakların bazılarının kullanılmasına izin veriliyor.

Kırgızistan'da virüs nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi

147 vakanın tespit edildiği Kırgızistan'da 80 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, vakaların yoğun olduğu Oş ve Celalabad bölgelerini ziyaret ederek tedbirleri inceledi.

Abılgaziyev'e ve ona eşlik eden 12 kişiye, bölgeden döndükten sonra yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı ve 3 günlük ev karantinasına alındı.

Başkent Bişkek'te karantina alanı genişletilerek, dezenfeksiyon başlatıldı.

Rusya'da 5 bin 389 vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 658 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 5 bin 389'a çıktığı belirtildi.

22 kişinin iyileştiği ifade edilen açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 45 olduğu aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm işletme ve kuruluşları çalışanlarının salgın nedeniyle nisanın sonuna kadar izinli olmasının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için büyük yük olduğunu ama insanların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya Demiryolları Şirketi, Belarus ve Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad kentine tren seferlerini 6 Nisan itibarıyla geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Belarus'ta 3 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 502 hastanın tedavi altında tutulduğu, 52 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

Moldova'da 1 kişi daha öldü

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, bir günde virüsün 112 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 864'e ulaştığını, vakaların 240'ının sağlık personeli olduğunu kaydetti.

30 kişinin ise iyileştiğini kaydeden Dodon, ölü sayısının 1 artarak 15'e yükseldiğini bildirdi.

- Ukrayna ordusunda 3 vaka tespit edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 askerde virüse rastlandığı, 114 askerin ise karantinaya alındığı ifade edildi.

Virüs nedeniyle 32 kişinin öldüğü Ukrayna'da vaka sayısı 1251 olarak açıklandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:58 Kaynak: AA

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