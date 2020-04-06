Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 101 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 965'e ve ölü sayısının 2 artarak 19'a çıktığını bildirdi.

Başbakanı İon Kiku da sağlık, savunma ve güvenlik görevlileri hariç, kamu çalışanlarının 7-17 Nisan tarihlerinde idari izinli olacağını duyurdu.

Kiku, ayrıca kuaförler ve güzellik salonlarının faaliyetinin askıya alınacağını söyledi.

Kazakistan'da 25 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 25 artarak 629 olduğu belirtildi. Ülkede koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi iyileşmişti.

Ülkenin Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, vakaların yüzde 85'inde salgın belirtilerinin bulunmadığını, 16 vakanın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Yesmagambetova, vakalarla temas eden 17 binin üzerinde kişiden 10 binden fazlasının ev karantinasında tutulduğunu dile getirdi.

Virüse 120 sağlık görevlisinin de yakalandığını ifade eden Yesmagambetova, "Bir sağlık personelinin durumu ağır, 9'unun durumu orta, kalanlarda hastalık belirtileri hafif ya da hiç bulunmuyor." dedi.

Özbekistan'da 7 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 397'ye ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, 9 hastanın durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, 2 Özbek vatandaşının Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü ABD'de vefat ettiğini duyurdu.

Ülkede sağlığa kavuşanların sayısı 30, ölenlerin sayısı 2 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan'da 10 kişi iyileşti

Salgın nedeniyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasasının geçerli olduğu Kırgızistan'da özel araçların izinsiz kullanılmasının yasaklanmasıyla caddelerin boş kaldığı gözlendi.

216 vakanın açıklandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, iyileşenlerin sayısının 10'a yükseldiğini belirtti.

670 binden fazla emekliye maaşların postacılarla dağıtılacağı duyuruldu.

Ukrayna'da vakalardan 95'i çocuk

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1319 vakanın yüzde 75'inin 30- 69 yaş aralığında ve vakalardan 95'inin çocuk olduğu belirtildi.