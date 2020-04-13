Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Toplam 979 vakanın görüldüğü Kazakistan'da 28 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 138'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmet Kalite ve Güvenlik Kontrolü Komitesi Başkanı Lyudmila Byurabekova, 21 hastanın durumunun ağır seyrettiğine ve vakalardan 211'inin sağlık çalışanı olduğuna dikkati çekti.

Byurabekova, 23 bin kişinin ev, 10 binden fazla kişinin de Kovid-19 şüphesiyle hastanede karantinada tutulduğunu ifade etti.

Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu, 20 Nisan itibarıyla Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde sanayi ve inşaat işletmeleriyle bazı hizmet sektörü firmalarının faaliyetlerine, sıhhi ve epidemiyolojik normları yerine getirmek şartıyla izin verme kararı aldı.

Öte yandan Kazakistan'daki Türk vatandaşlar, yerel hükümetin başlattığı "Biz birlikteyiz" yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

Ülkede salgın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova'da ölü sayısı 35'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 50 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1712'ye, ölü sayısının 2 artarak 35'e yükseldiğini söyledi.

Başbakan İon Kiku da kamu personeli için idari izinlerin 27 Nisan'a uzatıldığını ve okullarda uzaktan eğitime devam edildiğini belirtti.

Azerbaycan'da ölü sayı 12'ye çıktı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 50 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının 1148'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 12'ye çıktığı ve 39 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 289 hasta iyileşti, 847 kişinin tedavisi sürüyor.

Ermenistan'da OHAL 1 ay uzatıldı

Ermenistan Bakanlar Kurulu, ülkede 16 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin 14 Mayıs'a uzatılması yönünde karar aldı.

Bugüne kadar 1039 vaka tespit edilen ülkede 14 hasta yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da 38 yeni vaka

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmede, salgınla mücadelede verdiği destek için teşekkür etti.

Moon, Özbekistan'a her türlü desteği sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 38 artarak 934'e yükseldiği, iyileşen sayısının da 19 artarak 85 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 80 bin kişinin hastane ve evde karantinada tutulduğu kaydedildi.

Ülkede salgın nedeniyle 4 kişi ölmüştü.