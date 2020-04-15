Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

7 saat önce

NUR Rusya, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 bini geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Rusya, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 388 kişide daha Kovid-19'un görülmesiyle vaka sayısının 24 bin 490'a ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, 292 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 28 artarak 198'e çıktığı aktarıldı. Vakaların yoğun olduğu Moskova'da sayı 1774 artarak 14 bin 776'ya yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 130 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu, toplam 1 milyon 500 binin üzerinde testin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastaların yüzde 30'unda belirtilerin bulunmadığı, günde yaklaşık 90 bin testin yapıldığını belirtildi.

Moldova'da ölü sayısı 41'e ulaştı

Moldova'da virüsün 135 kişide daha görülmesiyle vaka sayısı 1934'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 171 olurken, ölü sayısı 3 artarak 41'e yükseldi.

Ukrayna'da 10 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 392 artarak 3 bin 764'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 143'e, 10 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e ulaştığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paskalya ayinlerinin canlı yayınlanacağını dile getirerek, bayramda vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

Belarus

Belarus Kilisesi Metropoliti Pavel, vatandaşların Paskalya ayinlerinin yapılacağı kiliselere gelmemelerini istedi.

33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 3 bin 281 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı 1275'e yükseldi

Kazakistan'da 76 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1275'e ulaştı.

5 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 207 oldu, ölü sayısı 1 artarak 15'e çıktı.

Kırgızistan'da 19 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 15'i sağlık çalışanı 19 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 449'a yükseldiğini bildirdi.

Salgın nedeniyle 5 kişinin öldüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 78'e ulaştı.

Parlamento, cumhurbaşkanının onayından geçen olağanüstü hal süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasını öngören kararnameyi onayladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede salgının nisan ayının ikinci yarısında zirve yapmasının beklendiğini söyledi.

Ceenbekov, ayrıca karantinanın ülke ekonomisine ciddi şekilde zarar verdiğine dikkati çekti.

Özbekistan'da 101 yeni vaka

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, 101 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1214'e ulaştığını aktardı.

Atabekov, 7 hastanın durumunun ağır olduğunu, 82 bin kişinin karantinada tutulduğunu kaydetti.

Bugüne kadar ülkede 99 kişi iyileşmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 17 oldu

Ermenistan'da 44 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1111'e yükseldi.

Ülkede 297 hasta iyileşti, 1 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Gürcistan'da vaka sayısı 309'a ulaştı

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 10 artarak 309'a yükseldiği aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 69 kişi iyileşti, 3 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ödemeleri donduran ABD Başkanı Trump'a tepki: 'İnsanlığa karşı işlenen... Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi İngiltere'de huzurevlerindeki Kovid-19 hastalarının ölüme terk edildiği ileri sürüldü
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 19:53:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]