Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Rusya, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 448 artarak, 27 bin 938'e ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, 318 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 34 artarak 232'ye çıktığı aktarıldı.

Salgının etkisini en çok hissettirdiği Moskova'da, vaka sayısı 1370 artarak 16 bin 146'ya yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, toplam 126 bin 950 kişinin gözetimde tutulduğunu, bugüne kadar 1 milyon 600 binin üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Moldova'da 7 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, salgında ölü sayısı 7 artarak 51'e yükseldi.

Moldova Başbakanı İon Kiku, 17 Mart itibarıyla bütçe gelirinin iki kat düştüğünü belirtti.

Kiku, ayrıca Paskalya Bayramı'nda kiliselerin kapalı olacağını duyurdu.

Ülkede, vaka sayı 2 bin 49 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da vaka sayısı 4 bini geçti

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 397 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 4 bin 161'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 186, ölü sayısının 8 artarak 116 olduğu kaydedildi.

Kazakistan'da 51 yeni vaka

Kazakistan'da vaka sayısı 51 artarak 1341'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 23 artarak 263 oldu.

Ülkede, virüs nedeniyle 16 kişi ölmüştü.

Kırgızistan'da 17 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, vaka sayısının 17 artarak 466'ya, iyileşenlerin sayısının 91'e yükseldiğini bildirdi.

Sovyetler Birliği'nin, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 75. ve 7 Nisan devriminin 10. yıl dönümü sebebiyle hazırlanan mahkumlara af yasa tasarısı, Parlemento Genel Kuruluna gönderildi.

Tasarı, 60 yaş üstü erkek ve 55 yaş üstü kadın engelli, ilk kez suç işleyen, aile geçimini sağlayan, en az iki küçük veya engelli çocuğu olan mahkumlarların affedilmesini öngörüyor.

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Ermenistan'da 48 yeni vaka

Ermenistan'da, Kovid-19 görülen vaka sayısı 48 artarak 1159'a yükseldi. Bugüne kadar 258 hastanın iyileştiği ülkede ölü sayısı 1 artarak 18'e çıktı.

Gürcistan'da vaka sayısı 339 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 30 artarak 339'a, iyileşenlerin sayısının da 74'e yükseldiği kaydedildi.

Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 74 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 74 artarak 1349'a ulaştığı aktarıldı.

107 kişinin iyileştiği, 4 kişinin öldüğü Özbekistan'da, 82 bin kişi karantinada tutuluyor.

Tacikistan

Tacikistan'da 18 Nisan Duşanbe Günü kutlamaları iptal edildi.

Tacik yetkililer, ülkede Kovid-19 vakasının görülmediğini açıklamıştı.