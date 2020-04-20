Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artarken, iyileşen hasta sayısında da yükselme yaşanıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artarken, iyileşen hasta sayısında da yükselme yaşanıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 268 kişide daha Kovid-19'un görülmesiyle vaka sayısının 47 bin 121'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 155 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 44 artarak 405'e yükseldiği aktarıldı.?

Salgının etkisini en çok hissettirdiği Moskova'da vaka sayısının 2 bin 26 artarak 26 bin 352'ye ulaştığı belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 135 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Rusya'nın İjevsk kentinde karantinaya alınan bir hastanede 22'si sağlık çalışanı 66 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ukrayna'da ölü sayısı 151 oldu

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son bir günde 261 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 5 bin 710'a ulaştı.

Ölü sayısı 10 artarak 151, toplam iyileşen sayısı da 359 oldu. Vakaların 1031'inin sağlık personeli, 358'nin ise çocuk olduğu belirtildi.

Moldova?'da ölü sayısı 67 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 5 artarak 67'ye çıktı.

İyileşen hasta sayısı 457'ye ulaşırken, 94 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 472'ye yükseldi.

Kazakistan'da vaka sayısı 1757 oldu

Kazakistan'da, Kovid-19 gürülenlerin sayısı 81 artarak 1757'ye yükseldi.

Ülkede, 17 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 417 olurken, salgın nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 19'a çıktı.

Bugünden itibaren Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde inşaat, sanayi, tarımsal hizmet veren şirketler, kuru temizleme, banka, noter, otomobil yıkama, otomobil bayilerinin kuralları yerine getirme şartıyla çalışmasına izin verildi.

Öte yandan ülkenin büyük petrol şirketlerinden 35 bin kişinin çalıştığı Tengizshevroil'un bir işçisinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla şirketteki vaka sayısı 2 oldu. 400 civarında taşeron firmanın çalıştığı şirketin salgın nedeniyle aşamalı olarak işçi sayısını azaltması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede vaka sayısında henüz zirve noktasına ulaşmadıklarını belirterek, vatandaşları karantina kurallarına uymaya çağırdı.

Gürcistan'da vaka sayısı 402 oldu

Gürcistan'da 5 kişide daha koronavirüs tespit edildi, vaka sayı 402 oldu. Ülkede bugüne kadar 93 hasta iyileşmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 22 yeni vaka

Özbekistan'da 22 kişide daha koronavirüs tespit edildi, toplam sayı 1565'e ulaştı.

Şimdiye kadar 225 kişinin iyileştiği, 5 kişinin ise öldüğü Özbekistan'da 136 bin kişiye test yapılırken, 70 binden fazla kişi de karantinada tutuluyor.

Kırgızistan'da ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kırgızistan'da 14 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı ve vaka sayısı 568'e yükseldi. İki hasta daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7'ye ulaştı.

Vakalardan 140'ı sağlık çalışanı. Hastanede 862, ev karantinasında 8 bin 116 kişi gözetim altında tutuluyor. Bugüne kadar 201 hasta da sağlığına kavuştu.

Bişkek'e Polonya ve Çin'den bilgilerini paylaşmak ve laboratuvar testlerini değerlendirmek üzere doktor heyetleri geldi.

Ülkede olağanüstü hal ve 20.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ermenistan'da ölü sayısı 22 oldu

Ermenistan'da 48 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1339'a ulaştı.

Ölü sayısı da 2 artarak 22'ye yükseldi. Bugüne kadar 13 bin 370 test yapılan ülkede 580 kişi iyileşti, 737 hastanın tedavisi sürüyor.

Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:24 Kaynak: AA

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