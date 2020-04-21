Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Rusya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Rusya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, şehirde Kovid-19 belirtileri olan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığı, sadece hastaneye gidebilecekleri bildirilerek, karara uymayanların cezalandırılacağı duyuruldu.

Kovid-19 nedeniyle 456 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 52 bin 763 olarak açıklanmıştı.

Moldova'da ölü sayısı 73 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, 66 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 614'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 505'e ulaşırken, ölü sayısı 3 artarak 73'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali ihlal edenlere toplam 1 milyon 406 bin dolar civarında ceza kesildiğini açıkladı.

Kazakistan'da toplam 489 kişi iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la enfekte olanların sayısının 10 artarak 1977'ye, iyileşenlerin sayısının 37 artarak 489'a yükseldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, vakalardan 589'unun sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Türk-Kazak İş Adamları Birliği (TÜKİB), Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde toplam 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketleri dağıttı.

TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Firat Develioglu, kardeş Kazak halkının yanında olmayı, yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatmayı sosyal sorumluluk anlayışıyla kendilerine görev bildiklerini söyledi.

Kazakistan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke vatandaşları için vizesiz girişlerin 1 Kasım'a kadar askıya alınmasını öngören kararnamede değişiklikler yaparak, Türkiye vatandaşları için Kazakistan'da 30 günlük vizesiz bulunma olanağının devam edeceğini duyurdu.

Salgından 19 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da 1525 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da ölü sayı 20'ye çıktı

Azerbaycan'da 44 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1480'e, 74 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 865'e ulaştı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 20'ye çıkarken, 595 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede bugüne kadar 102 bin 767 test yapıldı.

Özbekistan'da iyileşenlerin sayısı 357 oldu

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu, uzaktan eğitimin 2019-2020 eğitim döneminin sonuna kadar devam etmesine ilişkin karar aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 357'ye, virüsten 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Şimdiye kadar 1657 vakanın tespit edildiği Özbekistan'da 150 bin kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 70 binden fazla kişi de karantinada tutuluyor.

Kazakistan, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 07:06 Kaynak: AA

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