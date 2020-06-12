Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 704 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 52 bin 520'ye ulaştığı belirtildi. Ölü sayısı 5 artarak 298, iyileşenlerin sayısı da 1117 artarak 27 bin 760'a çıktı. Karantinanın ilan edilmediği ülkede, toplam 697 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da vaka sayısı 11 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 366 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 11 bin 93'e ulaştı. Kovid-19 vakalarından 1847'sinin sağlık personeli olduğu belirtildi. Son günde 1646 Kovid-19 testi yapıldı. Ölü sayısı 10 artarak 385, sağlığına kavuşan sayısı da 157 artarak 6 bin 229 oldu.

41 bin 323 kişinin gözetim altında tutulduğu Moldova'da, 1312 Kovid-19 hastasının evde tedavisi sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vatandaşların virüse karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Başkent Kişinev'in Belediye Başkanı İon Çeban da Kovid-19 durumunun kötüleştiğine işaret ederek şehirdeki park ve yeşil alanlarda çocuklar ve spor yapmak için ayrılan yerlerin kapatılması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 42 artışla 812'ye, ölü sayısı 29'a, iyileşen sayısı da 239'a çıktı. Gagauz Halk Meclisi Başkanı Vladimir Kısa'nın Kovid-19'a yakalanması ardından meclisin karantinaya alındığı belirtildi.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Kovid-19 durumunun zor olduğunu belirterek "Hastanelerde sağlık çalışanlara ihtiyaç var." dedi. Vlah, Çadır Lunga şehrindeki hastanede Kovid-19 hastaları için ayrı birimin açılacağını ifade etti.

Azerbaycan'da 336 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 336 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 9 bin 218'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 183 artarak 5 bin 113'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 113'e çıktı. Bugüne kadar 368 bin 254 test yapılan Azerbaycan'da 3 bin 992 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 900'ü aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 68 artarak 4 bin 902'ye, sağlığına kavuşarak taburcu olanların sayısının ise 96 artarak 3 bin 158'e çıktığı belirtildi. Ülkede 1695 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, yaklaşık 1000 kişinin de gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Tacikistan'da, bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındı

Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve 8 Haziran'da yeniden ibadete açılan camilerde salgına karşı tedbirler alınarak ilk cuma namazı kılındı. Bişkek'teki merkezi İmam Serahsi Camisi'nin girişinde ateş ölçümü yapıldı ve maske dağıtıldı. Önlemler kapsamında, camide 1,5 metre mesafeye dikkat edilerek namaz kılındı. Baş Müftü Maksatbek Toktomuşev'un kıldırdığı cuma namazın ardından yapılan duada salgının sona ermesi ve hastalara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in kabinesinin hazırladığı ve parlamentonun kabul ettiği 2020 yılı bütçe kesintisini onaylandı. Bütçede yaklaşık 383 milyon dolar kesintisi yapıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 37 artarak 2 bin 166'ya, taburcu edilenlerin sayısı 38 artarak 1668'e yükseldi. 1693 kişinin hastanelerde gözetim altında, 9 bin 272 kişinin ise ev karantinasında bulunduğu ülkede, bugüne kadar 26 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 837'ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 18 artarak 4 bin 837'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 63 artarak 3 bin 700'e çıktığı bildirildi. Özbekistan'da şimdiye kadar toplam 850 bin test yapıldı. Ülkede 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı ülkede, 1118 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 846'ya ulaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 6 kişide daha virüsün görülmesiyle vaka sayısı 846'ya yükseldi. Ülkede, 297 kişi çeşitli hastanelerde gözetim altında tutuluyor, 3 bin 26 kişi ise karantinada bulunuyor. Virüsten 697 hastanın iyileştiği ülkede, salgın nedeniyle bugüne kadar 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'dan Türkiye'ye uçuşlar, 20 Haziran'da başlatılacak

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Haziran itibarıyla Türkiye, Çin, Güney Kore, Tayland, Gürcistan ve Japonya'ya uçuşların aşamalı olarak başlatılacağı, seferlerin yolcu yoğunluğuna göre yapılacağı belirtildi.

Son 24 saatte en fazla yeni vakanın görüldüğü başkent Nur Sultan ile Aktöbe ve Cambıl eyaletlerinde karantina tedbirlerinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Nur Sultan Sıhhi Başhekimi Janna Praliyeva, işletme yöneticilerine seslenişinde, Kovid-19 vaka sayısının artması durumunda kısıtlama ve karantina etkinlikleri güçlendirmek zorunda kalacağını belirtti.

Praliyeva, işletme sahiplerinin insanların sağlığına karşı ihmalkar tavrının epidemiyolojik durumun istikrarlaşması ve hayatın normale dönmesini engellediğine dikkati çekti.

Aktöbe'de bugün itibarıyla internet kafeler, gece kulüpleri, karaoke ve diğer eğlence yerlerinin faaliyeti askıya alındı; pazar, kamu hizmet merkezleri ve diğer eğitim kurumlarının mesai saatleri kısıtlandı. Halka açık etkinliklere uygulanan yasak ise devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verileri göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 75 artarak 8 bin 668'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 68'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar 13 bin 872 Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Toplam vaka sayısına dahil edilmeyen hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı ise 3 bin 159'a çıkmıştı.

Zelenskiy'nin eşi Kovid-19'a yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Zelenskaya'nın tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, "Zelenskaya, kendisini iyi hissediyor. Kendisinde virüs belirtileri yok." ifadelerine yer verildi.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve çocuklarının testinin negatif çıktığı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 870 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da vaka sayısı 29 bin 753, iyileşen sayısı da 13 bin 567 olarak açıklanmıştı.

Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 07:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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