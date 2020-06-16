Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 689 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 55 bin 369'a ulaştı.

Ölü sayısı 6 artarak 318, sağlığına kavuşanların sayısı 853 artarak 31 bin 273 oldu.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, 760 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da vaka sayısı 12 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 375 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 12 bin 254'e ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 vakalarından 1949'unun sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 12 artarak 423, iyileşenlerin sayısının ise 107 artarak 6 bin 901 olduğu aktarıldı.

Ülkede, 41 bin 347 kişi gözetimde tutuluyor.

Azerbaycan'da 338 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 338 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 10 bin 662'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 209 artarak 5 bin 948'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 126'ya çıktı.

Bugüne kadar 391 bin 699 test yapılan Azerbaycan'da 4 bin 588 hastanın tedavisi sürüyor.

Vakaların artması nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, ilave tedbirler alınması değerlendiriliyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 160 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 63 artarak 5 bin 160'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 121 kişinin taburcu olmasıyla sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 624 olduğu belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 1486 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da son günde 35 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 35 artarak 5 bin 328'e çıktığı bildirildi.

Toplam 850 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 4 bin 19 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle 19 ölümün görüldüğü ülkede, 1290 kişinin tedavisi sürerken 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da 11 eyalette karantina güçlendirildi

Kovid-19 vaka sayısında artış oranının son bir günde yüzde 2,6 olduğu Kazakistan'da Almatı şehriyle Batı Kazakistan, Cambıl, Mangistau, Aktöbe eyaletleri dahil 11 eyalette karantina uygulaması güçlendirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 100 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısı 9 bin 488'e ulaştı, bu da vakaların yüzde 62,7'sini oluşturuyor.

Ülkede 15 bin 192 vaka tespit edilmiş, 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Zelenskiy'in eşi hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Vladimir Zelenskiy ve çocukların Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Elena Zelenskaya'nın geçen hafta virüse yakalandığı bildirilmişti.

Kovid-19 nedeniyle 912 kişinin nedeniyle hayatını kaybettiği Ukrayna'da, vaka sayısı 32 bin 476, iyileşen sayısı 14 bin 528 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 07:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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