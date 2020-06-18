Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile virüs nedeniyle yaşanan kayıplar artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile virüs nedeniyle yaşanan kayıplar artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 625 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 56 bin 657'ye çıktı.

Ölü sayısı 7 artarak 331, sağlığına kavuşanların sayısı 1288 artarak 32 bin 735 oldu.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 800 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da vaka sayısı 13 binin üzerine çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 374 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 106'ya ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 vakalarından 2 bin 40'ının sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, son günde 1769 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 11 artarak 444, iyileşenlerin sayısının ise 175 artarak 7 bin 252 olduğu aktarıldı.

Ülkede, 32 bin 168 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 17 artışla 997'ye çıktı.

Moldova'da bazı işletmeler, Kovid-19'a mücadelede belirlenen kurallara uymadıkları gerekçesiyle nedeniyle kapatıldı.

Azerbaycan'da karantina 1 Ağustos'a kadar uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 338 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 11 bin 329'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 117 artarak 6 bin 192'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı da 6 artarak 139'a çıktı.

Bugüne kadar 403 bin 499 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 998 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan'da 1 Temmuz'a kadar geçerli karantina uygulaması, 1 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ayrıca Bakü ve Kovid-19 vakalarının fazla görüldüğü bazı şehirlerde, 21 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulamasının yeniden devreye sokulması yönünde karar alındı.

Kafe, lokanta, alışveriş merkezleri, kuaför ve güzellik salonları, müze ve sergi salonlarının yeniden kapatılması, spor müsabakalarının yapılmaması kararlaştırıldı.

Tacikistan'da düğün ve aile merasimlerine izin geliyor

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 58 artarak 5 bin 279'a yükseldi.

62 kişinin taburcu olmasıyla da sağlığına kavuşan sayısı 3 bin 762'ye çıktı.

Tacikistan Koronavirüsü Önleme Kurulu'nun aldığı kararla, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında düğün ve diğer aile merasimlerinin, 20 Haziran itibarıyla 100 kişiyi geçmeyecek şekilde sıhhi kurallara uyulması şartıyla yapılmasına izin verildi.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'a uçak seferlerinin 1 Temmuz itibarıyla düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kovid-19 kaynaklı 51 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da, salgın tespit edilen 1466 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 5 bin 730'a ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 33 artarak 5 bin 730'a çıktığı kaydedilirken, yeni vakalardan 23'ünün, karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 35 artarak 4 bin 166'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, şimdiye kadar saptanan toplam vakalardan yüzde 72'sinin iyileştiği vurgulandı.

Açıklamada, bugün salgın tespit edilenlerden ikisinin, Bakanlar Kurulu görevlisi olduğu ve bu nedenle Bakanlar Kurulu binasının geçici olarak karantinaya alındığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 51 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı Özbekistan'da, 1545 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kovid-19'a yakalandı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19'un asemptomatik formuna yakalandığını ve kendini izole ettiğini belirtti.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva da salgının başlamasından bu yana 1904 sağlık çalışanında virüs tespit edildiğini ve bunun toplam vakanın yüzde 12'sini oluşturduğunu söyledi.

Günlük test sayısının 30 bine çıkarılacağını kaydeden Aktayeva, şu an ellerinde 390 bin test bulunduğunu, 10 gün içinde 1,2 milyon test daha satın alacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyon, durumun kötüleşmesi nedeniyle 20-21 Haziran'da başkent Nur Sultan ile Almatı, Karaganda, Çimkent, Pavlodar ve Ekibastuz şehirlerinde AVM'lerin, gıda dışı pazarların ve ticaret evlerinin faaliyetini askıya alma kararı aldı.

Karar gereği, söz konusu tarihlerde park, plaj ve spor merkezleri kapatılacak, toplu taşıma araçlarının faaliyeti durdurulacak ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması kısıtlanacak.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten iyileşenlerin sayısı 163 artarak 10 bin 65'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 100'e yükseldi.

Ülkede vaka sayısı 15 bin 877 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in de Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti.

Azerbaycan, Tacikistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 07:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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