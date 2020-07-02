Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Son zamanlarda Kovid-19 salgınının kötüleştiği Kazakistan'da 5 Temmuz'dan itibaren 14 günlük karantina uygulanması yeniden ilan edildi.

Kovid-19'la ilgili Devlet Komisyonunun kararına göre, karantina çerçevesinde toplu taşıma araçların çalışma saatleri sınırlanacak.

Karar gereği, vatandaşların sokağa çıkması ve parkları ziyaret etmesi, 65 yaş üstü kişilerin de hareketi kısıtlanacak.

Güzellik, spor ve sergi salonları, havuz, kapalı pazarlar, müzeler, ibadethaneler, sinemalar ve diğer eğlence merkezlerinin faaliyeti askıya alınacak.

Ülkede uçuşlara izin verilen ülke listesi genişletilmeden yurt dışı ve yurt içi uçuşlar ile demir yolu seferleri devam ederken, bölgeler arası yolcu otobüs seferleri durdurulacak.

Devlet kurumları, ulusal şirketler ve diğer kurumların yüzde 80 personeli uzaktan çalışmaya, eczane, açık hava pazarları ve marketler faaliyetine devam edecek.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1509 artarak 42 bin 574'e yükseldi.

Virüsten 445 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 14 bin 59'a ulaştı.

Bugüne kadar ülkede virüsten 188 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da vaka sayısı 46 bine yaklaştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 889 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 45 bin 887'e yükseldiğini bildirdi.

Ölü sayısının 12 artarak 1185'e, iyileşen sayısının da 505 artışla 20 bin 53'e ulaştığını kaydeden Stepanov, halka salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko da ülkede salgının ikinci dalgasına hazırlık kapsamında hastanelerdeki yatak sayısının yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Lyaşko, günlük Kovid-19 test sayısını da artırdıklarını dile getirdi.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmıştı.

Ermenistan'da 593 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 593 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 26 bin 658'e çıktı. Ölü sayısı da 6 artarak 459'a yükseldi.

Bugüne kadar 115 bin 765 test yapılan ülkede, 15 bin 36 Kovid-19 hastası iyileşti, 11 bin 10 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da vaka sayısı 6 bini geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 526 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 261'e yükseldi.

Vakaların çoğu başkent Bişkek ve başkentin de yer aldığı Çuy bölgesinde tespit edildi.

Bugüne kadar 2 bin 530 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, ölü sayısı 3 artarak 66'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 281 test yapıldı ve Kovid-19 hastalarıyla teması olduğu belirlenen kişi sayısı 21 bin 950 olarak açıklandı.

Bişkek'te vakaların artması üzerine Acil Çağrı Sağlık Hattı Merkezi'nde çalışan personel sayısı 20'den 40'a çıkarıldı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili vakaların tespit edilmesinin ardından ilk kez zatürre hasta sayısına ilişkin bilgi verildi.

1247 zatürre hastasının hastanelerde tedavisinin sürdüğü ve 97 kişinin zatürreden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Özbekistan'da vaka sayısı 8 bin 904 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 2 artarak 27'ye, vaka sayısı ise 233 artışla 8 bin 904'e çıktı.

110 kişinin sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 847'ye ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 30 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da 8 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir günde 8 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısı 942'ye çıktı ve böylece son 10 günde günlük vaka sayısı ilk kez 3'ü geçmiş oldu.

Ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 817'ye ulaştı.

Vaka tespit edilen 8 kişiden 7'sinin yurt dışından ülkeye gelenlerden, 7'den 6'sının da tır şoförü olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeni 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 242 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 80 kişi karantinada bulunuyor.