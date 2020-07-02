Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor, tedbirler sertleştiriliyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 572 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 18 bin 684'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 364 artarak 10 bin 425'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artışla 228'e çıktı. Bugüne kadar 495 bin 828 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 8 bin 31 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, ülkede, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgına karşı alınan tedbirler sertleştirilerek yeni kısıtlamalar getirildi. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması 20 Temmuz'a kadar uzatıldı. Karar gereği, 4-20 Temmuz arasında Bakü ile 15 il ve şehirde toplu taşıma araçları hafta sonları çalışmayacak. Söz konu tarihlerde Bakü metrosunun yanı sıra alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar, kuaförler ve güzellik salonları kapalı olacak. Ayrıca, açık alanlarda 5 kişiden fazla insanın bir arada bulunması da yasaklandı.

Azerbaycan'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günlerinde 600'ye yaklaşmıştı.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 300'ün altına düştü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 274 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 62 bin 698'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 405'e, iyileşenlerin sayısı da 1185 artarak 48 bin 738'e ulaştı.

Toplam 1 milyon 28 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran başında düşüşe geçmişti.

Moldova'da ölü sayısı 560'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 252 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 17 bin 150'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, vakalardan 2 bin 429'unun sağlık personeli olduğu belirtildi. Yaşamını yitirenlerin sayısının 11 artışla 560, iyileşenlerin sayısının da 252 artarak 9 bin 846 olduğu aktarılan açıklamada, ülkedeki devlet hastanelerinin Kovid-19 vakaları dışındaki hastaları da kabul etmeye başladığı ifade edildi. Açıklamada, halka salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunuldu.

24 bin 542 kişinin gözetimde tutulduğu Moldova'da, 11 güzellik salonu, 1 sağlık merkezi ve 1 spor merkezi yapılan denetimler ardından Kovid-19'a karşı belirlenen kurallara uymadığı nedeniyle kapatıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 16 artarak 1266'ya, ölü sayısı da 2 artışla 55'e çıktı.

Salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında ise 500'e yaklaşmıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısı 92 artışla 8 bin 996'ya çıktı. Ülkede, bugüne kadar 1 milyon 200 bin Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 122 hastanın tedavisi sürüyor. Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 5 bin 847 kişi sağlığına kavuştu.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 58 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 53 artarak 6 bin 58'e çıktığı kaydedildi. Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısının 63 artarak 4 bin 690'a ulaştığı belirtilen açıklamada, 1316 hastanın tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 52 kişi yaşamını yitirmişti.

Nursultan Nazarbayev Kovid-19'dan iyileşti

Virüse yakalanan Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aydos Ukibay, Nazarbayev'in tekrar yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını ve uzaktan çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Ayrıca, Kovid-19 virüsü tespit edilen Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in de iyileştiği belirtildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre de virüsten iyileşenlerin sayısı 356 artarak 14 bin 415'e ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 42 bin 574 vaka tespit edilmiş, virüsten 188 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da sinemalar açıldı

Ukrayna'da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında belirlenen kurallara uyulması şartıyla sinemalar açıldı. Sinemaların saat 22.00'ye kadar çalışacağı belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı 1185 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 45 bin 887, sağlığına kavuşanların sayısı da 20 bin 53 olarak açıklanmıştı.

Salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmıştı.