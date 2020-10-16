Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.10.2020 11:53
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Avrasya ülkeleri Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Avrasya ülkeleri Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 992 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşandığını, vaka sayısının 287 bin 231'e çıktığını bildirdi. Son 24 saatte 56 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 106 artışla 5 bin 408 olduğunu kaydetti. Virüse yakalanan 866 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 269 artarak 121 bin 919'a ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 887 kişide Kovid-19'a rastlandı ve vaka sayısı 15 bin 368'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 246 artarak 7 bin 613'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 124'e ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 5 bin 721 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1090 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Hükümetin kararıyla başkent Tiflis ve İmereti bölgesinde restoranlar ve eğlence merkezleri bugünden itibaren sadece saat 22.00'ye kadar açık kalacak.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda da hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 108 artarak 109 bin 202'ye yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı 276 artarak 104 bin 801'e, ölenlerin sayısı ise 3 artarak 1783'e ulaştı. Ülkede 107'si çocuk 2 bin 618 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 81 kişinin sağlık durumu ağır, 14 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı son 24 saatte 166 artarak 35 bin 559'a çıktı. Zatürreden 58 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 118'e, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 376'ya ulaştı. Ülkede 6 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Akmola ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde karantina önlemleri bugünden itibaren sıkılaştırıldı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi, taksilerin ikiden fazla yolcu taşıması, park ve meydanlarda üçten fazla kişinin bir arada gezmesi yasaklandı, hafta sonları toplu taşımanın çalışması askıya alındı.

AVM ve gıda dışı marketlerin çalışma saati kısıtlandı, açık hava ve kapalı kafelerde koltuk sayısının 50'den 30'a indirilmesi kararlaştırıldı.

Hafta sonları ve bayram günlerinde kafeler, sadece paket servisi yapabilecek. Kapalı pazarlar, spor tesisleri, eğitim merkezleri, turizm firmaları ve diğer tesislerin faaliyeti yasaklandı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 206 artarak 62 bin 484'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 519'a çıktığı bildirildi. İyileşenlerin sayısının 138 artarak 59 bin 429 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı. Ülkedeki hastanelerde 2 bin 536 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 431 kişide Kovid-19 tespit edilerek toplam vaka sayısı 51 bin 20'ye çıktı. Ülkede, 208 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 45 bin 288'e ulaştı. Virüsten 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1103'e yükseldi. 3 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi ise sürüyor.

Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Avrasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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