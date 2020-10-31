Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 8 bin 752 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek sayıya ulaşıldığını ve toplam vaka sayısının 387 bin 481'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 75 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını ve ölü sayısının 155 artışla 7 bin 196 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1190 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 3 bin 902 artarak 158 bin 928'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 22 hastanın salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 297'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 1673 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 38 bin 977'ye, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 881 artarak 22 bin 691'e yükseldi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 1 kişi karantinada, 4 bin 136 kişi hastanelerde ve 2 bin 245 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 461 artarak 111 bin 953'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 123 artarak 106 bin 310'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 1848'e ulaştı.

Ülkede 306'sı çocuk 3 bin 795 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 128 kişinin sağlık durumu ağır, 11 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 172 artarak 37 bin 746'ya çıktı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 710'a, ölenlerin sayısı 2 artarak 401'e yükseldi, 8 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 173 artarak 66 bin 801'e, ölü sayısının ise 1 artarak 564'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 114 artarak 63 bin 978 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 259 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 484 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 58 bin 878'e çıktı.

Ülkede 461 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 983'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1145'e yükseldi.