Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

31.10.2020 11:25
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 8 bin 752 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek sayıya ulaşıldığını ve toplam vaka sayısının 387 bin 481'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 75 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını ve ölü sayısının 155 artışla 7 bin 196 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1190 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 3 bin 902 artarak 158 bin 928'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 22 hastanın salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 297'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 1673 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 38 bin 977'ye, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 881 artarak 22 bin 691'e yükseldi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 1 kişi karantinada, 4 bin 136 kişi hastanelerde ve 2 bin 245 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 461 artarak 111 bin 953'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 123 artarak 106 bin 310'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 1848'e ulaştı.

Ülkede 306'sı çocuk 3 bin 795 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 128 kişinin sağlık durumu ağır, 11 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 172 artarak 37 bin 746'ya çıktı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 710'a, ölenlerin sayısı 2 artarak 401'e yükseldi, 8 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 173 artarak 66 bin 801'e, ölü sayısının ise 1 artarak 564'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 114 artarak 63 bin 978 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 259 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 484 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 58 bin 878'e çıktı.

Ülkede 461 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 983'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1145'e yükseldi.

Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak         
11:22
Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu         
10:54
İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor         
10:28
5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu 5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500'er liradan satışa sunuldu         
10:15
AFAD görevlisi, depremde enkaz altında kalan kediyi böyle kurtardı AFAD görevlisi, depremde enkaz altında kalan kediyi böyle kurtardı         
09:53
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı         
09:17
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 11:42:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei