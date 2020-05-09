Avrasya ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü sınırlı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü sınırlı kutlandı - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü sınırlı kutlandı

6 saat önce

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı törenlerle kutlanırken, Belarus'ta ise halka açık askeri...

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü sınırlı kutlandı, System.String[]

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı törenlerle kutlanırken, Belarus'ta ise halka açık askeri geçit törenleri düzenlendi.

Rusya ve başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle her yıl düzenlenen askeri geçit törenleri, bu yıl Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yapılmadı.

Sınırlı düzenlenen kutlama törenleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kızıl Meydan'ın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na kırmızı gül bırakmasıyla başladı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, galibiyetin 75. yılının mutlaka Kızıl Meydan'da geçit törenleriyle kutlanacağını ve "Ölümsüz Alay" yürüyüşünün yapılacağını vurgulayarak, "Bu önemli tarihi, her zamanki gibi mutlaka hak ettiği gibi geniş katılımla ve törenlerle kutlayacağız." dedi.

Ardından dünyanın en büyük helikopteri olarak bilinen "Mi-26", 5. nesil savaş uçağı "Su-57", Kinjal (Hançer) füze sistemini taşıyan "MİG-31K" savaş uçaklarının da yer aldığı Rus ordusuna ait 75 savaş uçağı ve helikopter, Kızıl Meydan üzerinde uçuş gösterisi düzenledi.

Putin, Kremlin Sarayı'nın içinde Rusya Devlet Başkanlığı Alayı'nın düzenlediği geçit törenini de izledi.

Her yıl Moskova'da 1 milyona yakın kişinin katıldığı "Ölümsüz Alay" yürüyüşü ise bu yıl salgın tedbirleri çerçevesinde çevrimiçi (online) yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sanal ortamda gösterildi.

Belarus'ta halka açık tören düzenlendi

Belarus'un başkenti Minsk'te, 9 Mayıs Zafer Günü için halka açık askeri geçit töreni düzenlendi. 3 bin asker ve 150'den fazla askeri aracın katıldığı geçit töreninde, 40 savaş uçağı ve helikopter, uçuş gösterisi yaptı.

Törene, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile diğer devlet yöneticileri, yabancı ülkelerin askeri temsilcileri, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, "Modern zorluklara rağmen Zafer Günü'ne adanan bugünkü geçit törenimiz, güç gösterisi değil kahraman tarihimizin anısınadır." dedi.

Kazakistan'da sosyal mesafeli etkinlikler

Kazakistan'da salgın şartlarında sosyal mesafeli ve çevrimiçi etkinlikler yapıldı.

Başkent Nur Sultan'da askerler ve sanatçılar, savaş gazilerinin yaşadığı evlerin avlularında sıhhi önlemler alarak konserler verdi. Bazı gaziler, konseri dışarıda bazıları da evlerinin balkonlarından izledi.

Ülke genelinde askerler ve yerel yönetim temsilcileri, gazileri evlerinde ziyaret ederek hediyeler verirken sanatçılar da zafer konulu çevrimiçi tiyatro gösterileriyle konserler düzenledi.

Ölümsüz Alay yürüyüşü, bu yıl sanal ortamda gerçekleşti. Vatandaşlar, savaşa katılan babaları ve dedelerinin resimlerini tutarak çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Hükümet, ülkede yaşayan 1000'in üzerinde İkinci Dünya Savaşı gazisine 2 bin 400 dolar civarında ödemeler yaptı.

Azerbaycan'da General Hezi Aslanov'un mezarı başında tören

Azerbaycan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla birtakım etkinlikler düzenlendi.

Başkent Bakü'de "Sovyetler Birliği Kahramanı" Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un mezarı başında tören yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva katıldı. Aliyev, Aslanov'un anıt mezarına çelenk bıraktı.

İkinci Dünya Savaşı gazileri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle törende yer almadı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, gazileri evlerinde ziyaret etti. Çeşitli hediyeler takdim edilen gazilere, askeri bando üyelerince müzik dinletisi de sunuldu.

Özbekistan'da salgın nedeniyle toplu etkinlikler iptal

Özbekistan'da etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Zafer Parkı'nda İkinci Dünya Savaşı'nda çocuklarını ve eşlerini kaybeden annelerin anısına dikilen "Metanetin Methi" anıtına çelenk koydu.

Askeri bandonun yer aldığı törende, askeri yetkililer ve silahlı kuvvetlerin komutanları da hazır bulundu.

Mirziyoyev, burada yaptığı açıklamada, yeni açılan bu anıtın Özbekistan'daki tüm anneler için dikilen bir heykel olduğunu kaydederek, anıtın sevgi, vefa ve sadakati simgelediğini belirtti.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkede toplu etkinlikler iptal edildi. Karar gereği, gazileri sadece devlet yetkilileri, karantina ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaret etti.

Mirziyoyev, savaş gazilerine 1000'er dolar ödül verilmesini kararlaştırdı.

Tacikistan'da Cumhurbaşkanı Rahman, anıta çelenk bıraktı

Tacikistan'da, öngörülen askeri geçit töreni, konser, savaş gazileriyle buluşma gibi toplu etkinlikler salgın nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Milli Meclis Başkanı Rustam İmamali'nin refakatında Duşanbe'deki Zafer Parkı'na giderek Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı ve savaşta ölenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Rahman'in imzaladığı kararla, Zafer Bayramı dolayısıyla ülkedeki savaş gazilerine 600 dolar ödül verildi.

Kırgızistan'da halk törenlere katılamadı

Kırgızistan'daki resmi törenlere halk, Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılmadı.

Başkent Bişkek'teki törene sadece Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ve diğer bazı devlet yetkilileri katıldı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, oluşturulan internet sitesine vatandaşların savaş gazisi yakınlarının fotoğraflarını ve bilgilerini yükleyerek, bayram kutlamasını sanal ortama taşıdı.

Gürcistan'da gaziler olmadan kutlandı

Gürcistan'da, Kovid-19 önlemleri nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmedi.

Başkent Tiflis'in merkezinde yer alan Vake Parkı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde düzenlenen kutlama programına, salgın nedeniyle İkinci Dünya Savaşı gazileri katılamadı.

Vatandaşların, Kovid-19 çerçevesindeki yasakları ihlal etmemesi için polislerin geniş güvenlik önlemleri aldığı parka, sadece az sayıda gazi yakını ve bazı siyasetçiler geldi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı Giorgi Gakharia ile Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, ayrı ayrı parka gelerek Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:12 Kaynak: AA


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