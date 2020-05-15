Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 958 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 27 bin 730'a çıktı.

Ölü sayısı 5 artarak 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 639 artarak 8 bin 807'ye çıktı.

Ülkede toplam 321 bin 705 test yapıldı.

Kazakistan'da 81 kişi daha iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 81 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle taburcu olanların sayısı 2 bin 639 oldu.

1173 vakanın görüldüğü başkent Nur Sultan'da 588 kişi taburcu edildi.

Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, şehirde vakaların yüzde 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Başkentte bugüne kadar 69 bin PCR testi ve 29 binden fazla hızlı testin yapıldığını ifade eden Kisikova, yeni tedavi yöntemine göre hastalık belirtileri bulunmayanların 3 gün enfeksiyon hastanesine kaldırılacağını ve patolojik değişiklikler görülmediği sürece ev karantinasına alınacağını belirtti.

Kisikova, şehirde nisan ayının son 10 gününde yüzde 5,3 olan vaka sayısında artış oranının mayısın son 14 gününde yüzde 4'e gerilediğini bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 5 bin 689 vaka tespit edildi, 34 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı

Azerbaycan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde geçerli olan sokağa çıkışlarda kısa mesajla izin alma uygulaması 18 Mayıs itibarıyla kaldırılacak.

Aynı tarihten itibaren kafe, restoran ve çay bahçeleri faaliyete başlayacak, parklar açılacak. Ancak kafe ve restoranlarda nargile yasağı devam edecek.

Ülke genelinde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalkacak, müze ve sergi salonları açılacak.

Ülkeye giriş ve çıkış yasağının devam edeceği ülkede düğün ve taziye törenleri yasağı sürecek.

Karantina süresince spor etkinlikleri dahil tüm kitlesel etkinliklere getirilen yasak devam edecek, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ile çocuk eğlence merkezleri çalışmayacak, eğitime verilen ara devam edecek.

Öte yandan ülkede 101 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 980'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 53 artarak 1886'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 36'ya çıktı.

Bugüne kadar 220 bin 363 test yapılan ülkede 1058 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 30 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 30 artarak 2 bin 682'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 22 artışla 2 bin 158'e ulaştığı, 513 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kovid-19'dan 11 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede şimdiye kadar 460 bin test yapılırken, 38 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 1118 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, vaka sayısının 211 artarak 1118'e, ölenlerin sayısının 4 artarak 33'e ulaştığını bildirdi.

4 bin 297 kişinin gözetim altında olduğu ülkede 1085 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da OHAL uzatılmayacak

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 22 Mayıs'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) rejimini uzatmayacaklarını bildirdi.

Son günlerde vaka sayısının arttığı başkent Tiflis yakınlarındaki Bolnisi Belediyesine bağlı Geta köyü karantinaya alındı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 16 artarak 671'e, iyileşenlerin sayısının 393'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

Moldova?'da 192 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı,192 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 745'e, iyileşenlerin sayısının 52 artışla 2 bin 280'e yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 8 artarak 202'ye çıktığı ülkede 39 bin 61 kişinin gözetimde tutulduğu bildirildi.

Rusya'da futbol maçları haziranda başlayacak

Rusya Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle 17 Mart'ta durdurulan Premier Ligi futbol maçlarının 21 Haziran'dan itibaren düzenlenmesi kararı aldı.

Kovid-19 Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, vaka sayısını 262 bin 843, ölü sayısını 2 bin 418 ve iyileşen sayısını 58 bin 226 olarak açıkladı.

Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:26 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları - Son Dakika

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