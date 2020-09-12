Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Ukrayna'da Kovid-19 sebebiyle dün 53 olan günlük ölüm sayısı, bugün 72 ile rekor seviyeye çıktı.

Ülkenin Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 3 bin 103 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 151 bin 859'a çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 53 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı bilgisini paylaşan Stepanov, ölü sayısının 72 artışla 3 bin 148 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 481 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1341 artarak 68 bin 346'ya ulaştığını aktardı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 3 bin 144 kişide virüsün görülmesiyle bir rekor yaşanmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 2 bini geçti

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 158 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 116'ya yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 9 artarak 1363 oldu.

Son bir günde 158 vakaya rastlanmasıyla Gürcistan'da yeni bir rekor daha yaşandı.

En çok vaka Gürcistan'ın Acara, İmeretei ve Samegrelo bölgelerinde görülüyor.

Ülkede, 5 bin 882 kişi karantinada, 390 kişi ise hastanelerde gözetimde tutuluyor.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da, bu ayın başından beri günlük vaka sayısında artışlar yaşanıyor.

Bölgedeki ülkelere göre en az vakanın görüldüğü Gürcistan'da ilk 3 vaka şubat ayında görülmüştü.

Mart ve nisan aylarında 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziran aylarında 20'nin altında seyretmişti.

Temmuzda 10'un altında seyreden günlük vaka sayısı, ağustosun sonu ve bu ayın başında hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 4 Nisan'da gerçekleştiği Gürcistan'da, şimdiye kadar virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'da iyileşenlerin sayısı 43 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısı 338 artarak 46 bin 498'e, ölü sayısı 5 artarak 382'ye çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 166 artarak 43 bin 23'e ulaştı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ü iyileşti.

Yaklaşık 100 bin kişinin virüs nedeniyle gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 93 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, ağustosun sonunda yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 172 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 675'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, virüse bağlı can kaybı 911'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 41 bin 605 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 878 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 68 artarak 106 bin 729'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 109 artarak 100 bin 518'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 1656'ya ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 307 artarak 29 bin 235'e, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 320'ye yükseldi.

Ülkede, 4 bin 500'den fazla Kovid-19 ve 22 bine yakın zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 67 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 828'e çıktı.

Son 24 saatte 148 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 40 bin 779'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği Kırgızistan'da, Kovid-19 hastalarından 517'si hastanede, 2 bin 54'ü evde tedavi görüyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 8 bin 977'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte, Kovid-19 tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 33 artarak 7 bin 747'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 72 ölümün gerçekleştiği ülkede 1158 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor - Son Dakika

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