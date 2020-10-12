Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor

12.10.2020 18:43
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 467 artarak 62 bin 618'e, ölenlerin sayısı ise 17 artışla 1478'e çıktı.

Virüsten 371 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 44 bin 728'e ulaştı.

Ülkede, 16 bin 412 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova Parlamento Başkan Yardımcısı Vlad Batrıncea'nın Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Moldova Adalet Bakanı Fadei Nagacevschi'nin de geçen hafta virüse yakalandığı bildirilmişti.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. "Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan (OHAL) edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen hafta 1121 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 464 artarak 83 bin 998'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artışla 901'e yükseldi.

Kovid-19'dan 203 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 77 bin 423'e ulaştı.

Ülkede, 5 bin 674 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gün art arda 500'ün üzerinde çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 114 artarak 61 bin 319'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 509'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 237 artarak 58 bin 306 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 504 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 10 bin 260'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 9 bin 103'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 79 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1068 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişide Kovid-19 tespit edilerek toplam vaka sayısı 49 bin 528'e çıktı.

Ülkede, 127 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 44 bin 522'ye ulaştı. Virüsten 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1090'a yükseldi.

3 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün iki hasta daha Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti ve ölü sayısı 93'e yükseldi.

Bugüne kadar 12 bin 313 kişide virüse rastlanan ülkede 6 bin 538 hasta iyileşti.

Gürcistan, Belarus, Moldova, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor - Son Dakika

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