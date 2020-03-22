Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına yönelik önlemler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına yönelik önlemler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse 61 kişide daha rastlandığını, vaka sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.

Rusya Federal Havacılık Ajansından yapılan açıklamada, Türkiye, Japonya, Vietnam, Tayland ve Hindistan ile uçak seferlerinin sınırlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rus vatandaşlarının tahliyesi için 23 Mart'tan itibaren Türkiye'ye charter seferlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, 3 kişide daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 59'a ulaştığını bildirdi.

Karantina nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı başkent Nur Sultan'a yurt dışından gelen Kazakların bugünden itibaren Kovid-19 test sonuçları çıkmadan şehre girişleri yasaklandı.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamada, yolcuların uçaktan direkt hastaneye çevirilen otellere kaldırıldığı belirtilerek, "24 saat içinde hazır olan test sonuçları negatif çıkan kişiler şehre girebilecek. Ancak onlar ev karantinasına alınacak." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle ülkeyi terk edemeyen yabancıların vize, çalışma izinlerinin 20 Nisan'a kadar uzatılacağını duyurdu.

Gürcistan'da 7 yeni vaka

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, virüsün 7 kişide daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 54'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 2 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı. Böylece Gürcistan'da koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 3'e çıktı.

Azerbaycan'da 12 yeni vaka

Azerbaycan'da 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 54 oldu.

Özbekistan'da Kovid-19'a 1 kişide daha rastlanmasıyla vaka sayısı 43'e çıktı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanılığı, vaka sayısının 94'e ulaştığını bildirdi.

Kırgızistan'da acil durum uygulanıyor

Kırgızistan'da dün ilan edilen acil durum kapsamında, ülkenin 7 bölgesi ve şehir girişlerine kontrol noktalarının kurulmasıyla ilgili çalışmalar başladı.

Başkent Bişkek'te troleybüsün dışındaki toplum taşıma araçlarının seferleri durduruldu. Gıda açık pazarları dışında tüm pazar ve alışveriş merkezlerinin faaliyeti askıya alındı.

Kırgızistan'da toplam 14 koronavirüs vakasına rastlanmıştı.

Kırgızistan, Koronavirüs, Kazakistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:10 Kaynak: AA

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