Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına yönelik önlemler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına yönelik önlemler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un 26 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 73'e çıktığını açıkladı.

Ukrayna'da, virüs nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da 62 vaka

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, virüsün 3 kişide daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 62'ye ulaştığını belirtti.

Ülkede 60 bin Kovid-19 testi stoku olduğunu söyleyen Abayev, "Yakın zamanda 150 bin test daha getirilecek, testler bedava yapılacak." dedi.

Abayev, yurt dışından 6 bin Kazak'ın ülkeye getirildiğini, yurt dışında çeşitli nedenlerden dolayı ülkeye dönmeme kararı alan 6 bin vatandaşın daha bulunduğunu aktardı.

Karantina ilan edilen Nur Sultan ve Almatı kentlerindeki açık ve kapalı alanlarda dezenfeksiyon yapılıyor, şehir girişlerinde kurulan termal kameralarla insanların ateşi kontrol ediliyor.

Özbekistan'da 3 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un 3 kişide daha tespit edilmesiyle vakası sayısı 46'ya çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.

Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu, düğün ve aile merasimlerini yasaklama kararı aldı, cenaze ve defin işlemlerinin 10-15 kişinin katılımıyla yapılmasını önerdi.

Gürcistan'da karantina önlemleri artırıldı

Başbakan Giorgi Gakharia, koronavirüsün yüksek yayılma riski olduğu Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde sıkı karantina uygulama kararı alındığını bildirdi.

Gakharia, söz konusu kentlerde giriş ve çıkışların kısıtlandığını, tüm işletmelerin kapatıldığını dile getirdi.

Gürcistan'da 54 Kovid-19 vakası kaydedilmişti.

Belarus'ta 5 yeni vakayla toplam vaka sayısı 76'ya çıktı.

Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:23:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]