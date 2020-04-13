Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 558 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 18 bin 328'e ulaştığı bildirildi.?

179 kişinin iyileştiğine işaret edilen açıklamada, ölü sayısının 18 artarak 148'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, vakaların en çok görüldüğü Moskova'da vaka sayısının 1355 artarak 11 bin 513'e çıktığı kaydedildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 141 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, toplam 1 milyon 300 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığını aktarıldı.

Ukrayna'da 10 ölü daha

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12'si çocuk, 85'i sağlık çalışanı olmak üzere 325 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 102'ye çıktı.

Ölü sayısı 10 artarak 93'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 97 oldu.

Moldova'da ölü sayısı 33'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 33'e yükseldiği kaydetti.

Ülkede vaka sayısı 1662 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 52 yeni vaka

Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde işletme ve kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması süresi 13 Nisan'dan 30 Nisan'a uzatıldı. Bu kapsamda market ve eczanelerin dışında alışveriş merkezleri, sinemalar, halka açık alanlar, kafe ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek, toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Bazı işletmelerin çalışmasına, sıhhi şartları sağlamak koşuluyla, kademeli olarak izin verilmesi bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekilerek, Polonya'nın koruyucu malzemeler ve uzaktan eğitim için bilgisayarlardan oluşan insani yardım gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkeye bugüne kadar Türkiye, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani yardımda bulunduğu aktarıldı.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Birjan Nurımbetov, OHAL nedeniyle gelirlerini kaybeden 1 milyon 800 bin vatandaşın kişi başı 100 dolar sosyal yardım imkanından yararlandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 52 artarak 979'a ulaştı, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 12'ye çıktı, iyileşenlerin sayısı 11 artarak 110 oldu.

Ermenistan'da ölü sayısı 14'e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, 26 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1039'a yükseldiğini, ölü sayısının 1 artarak 14'e çıktığını kaydetti.

Özbekistan'da 63 vaka daha

Özbekistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 63 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 896 oldu.

Özbek makamları, işletme ve vatandaşlarca bağışlanan 6 milyon dolarlık yardımın dar gelirli ailelere dağıtıldığını duyurdu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle 4 kişi ölürken, 66 kişi iyileşmişti.

Kırgızistan'da 16 sağlık çalışanında daha virüs çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının 16 artarak 79'a çıktığını söyledi.

Salgın nedeniyle 5 kişinin öldüğü Kırgızistan'da 67 kişi taburcu oldu, 17 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19'la Mücadele Karargahı Sorumlusu Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, 15 Nisan olan OHAL süresinin uzatılması kararını Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a önerdi.

Gürcistan'da 14 yeni vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 14 artarak 269'a yükseldiği belirtildi. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi iyileşti.

Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:40 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 19:32:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]