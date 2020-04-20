Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da son bir günde rastlanan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1650'yi geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da son bir günde rastlanan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1650'yi geçti.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 1485 artarak 6 bin 264'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 514'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 51'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 102 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, salgının 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için engel teşkil etmediğini açıkladı.

Moldova'da vaka sayısı 2 bin 548 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, 76 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 548'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 478'e çıkarken, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1 artarak 68'e yükseldi.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 447'ye çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 kişinin daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 1775'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 37 artarak 447'ye çıktığı kaydedildi. Virüsü yenenler arasında 82 yaşında 2 kişinin olduğu öğrenildi.

Salgında 19 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da 70 binin üzerinden test yapıldığı kaydedildi.

Azerbaycan'da 38 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 38 artarak 1436'ya, iyileşenleri sayısı da 79 artarak 791'e ulaştı.

Bugüne kadar salgın nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da 626 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 39 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 39 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1604'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 36 artarak 261'e ulaştığı bildirildi.

Gıda pazarlarının açık olduğu ülkede diğer ürünlerin satıldığı pazarların da çalışmasına izin verildi.

Bu ürünleri vatandaşlara ulaştıran araç şoförlerine de koruyucu tulum giyme zorunluluğu getirildi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar 5 kişinin öldüğü Özbekistan'da 136 bin kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 70 binden fazla kişi karantinada tutuluyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığıdan yapılan açıklamaya göre, dün vefat eden savcı Celaleddin Pirov'e ölümünden önce yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı. Zatürre olduğu ortaya çıkan Pirov'un ailesi tedbiren karantinaya alındı.

Bakan Yardımcısı Şodıhon Camşed, şimdiye kadar ülkede Kovid-19 vakası görülmediğini ifade ederek, yurt dışından dönen 1525 kişinin hala karantinada tutulduğunu hatırlattı.

Camşed, son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkede zatürre vakalarında artış olduğunu söyledi.

Bu ay üç kişinin zatürreden hayatını kaybettiği Tacikistan'da onlarla temas edenler karantinaya alınmıştı.

Kazakistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri sınırlı sürede marketler açık olacak 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri sınırlı sürede marketler açık olacak         
00:53
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz         
00:39
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar         
00:33
Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı         
00:24
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı         
00:13
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı         
00:10
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık         
00:02
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu         
23:55
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu         
23:54
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı         
23:41
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti         
23:29
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti         
23:27
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı         
22:55
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 02:19:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]