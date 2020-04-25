Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

Rusya, Moldova, Azerbaycan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

Rusya, Moldova, Azerbaycan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 966 kişide daha virüsün görülmesiyle vaka sayısının 74 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 48,9'ında salgın belirtilerinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, 682 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 250'ye, ölü sayısının 66 artarak 681'e ulaştığı aktarıldı.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 612 artarak 39 bin 509'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 168 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, son günde 169 bin olmak üzere bugüne kadar 2 milyon 700 binden fazla test yapıldığını açıkladı.

Moldova'da ölen sayısı 94'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 5 artarak 94, ?194 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de vaka sayısı 3 bin 304 oldu.

Kamu personelinin 4 Mayıs'a kadar idari izinli olduğu Moldova'da, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Azerbaycan'da 25 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 25 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1617'ye ulaştı.

Ülkede 67 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 1080'e çıktı.

Toplam 21 kişinin yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da, 516 hastanın tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 120 bin 479 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, vaka sayılarının azalmasıyla kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına karar verilmişti.

Kazakistan'da toplam 2 bin 564 vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 39 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 564'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 17 kişinin daha iyileşmesiyle de taburcu olanların sayısı 646'ya ulaştı.

Salgından 25 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da, ilk vakanın tespit edildiği günden bu yana 180 binin üzerinde test yapıldı.

Vakalarla temas eden 30 binin üzerinde kişi de gözetim altında tutuluyor.

Almatı Başhekimi Jandarbek Bekşin, en çok vakanın bulunduğu Almatı şehrinde son bir haftada vaka artışının yüzde 15'ten yüzde 4'e gerilediğini açıkladı.

Özbekistan'da 86 iyileşme

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 86 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısı 707 oldu.

Bugüne kadar 250 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Toplam 1836 vakanın tespit edildiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 90 bin kişi karantinada tutuluyor.

- Gürcistan'da iyileşen sayısı 139'a ulaştı

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili oluşturduğu internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içinde virüsten iyileşenlerin sayısı 132'den 139'a kadar yükseldiği duyuruldu.

Bugüne kadar 459 vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da 120 bin 800 kişi işsiz kaldı

Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 12 Mart'ta karantinanın ilan edilmesinden bu yana 120 bin 800 kişinin işsiz kaldığı kaydedildi.

Ülkede, toplam 426 bin 400 kişinin işsiz olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

11 Mayıs'a kadar karantinanın ilan edildiği ülkede, vaka sayısı 8 bin 125, ölü sayısı 201, iyileşen sayısı da 782 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüs, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:32 Kaynak: AA

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