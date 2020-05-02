Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Rusya ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Rusya ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 911 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 15 bin 828'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 199 artarak 3 bin 117'ye, ölü sayısının da 4 artarak 97'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, bugüne kadar 195 bin 430 testin yapıldığı aktarıldı.

Kazakistan'da vaka sayısı 3 bin 800 oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 15 artarak 3 bin 800'e, iyileşenlerin sayısı da 175 artarak 995'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da ilk kez bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Kovid-19'la Mücadele Karargahından yapılan açıklamada, Bişkek Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören biri doktor 2 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Bugüne kadar 200'ü sağlık çalışanı olmak üzere 769 kişide virüs tespit edilmiş, 527 kişi iyileşmişti.

Azerbaycanda 40 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 40 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1894'e, 46 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 1411'e çıktı.

Bugüne kadar 152 bin 597 test yapılan ülkede 25 hasta yaşamını yitirmişti. Azerbaycan'da 458 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 19 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 19 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 113, 42 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının da 1271 olduğunu bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da 833 hastanın tedavisi sürüyor.

Toplam 280 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da? vaka sayısı 4 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vaka sayısının 72 artarak 4 bin 52'ye ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 248'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Dumbravyanu, toplam vakaların 1004'ünün sağlık çalışanı olduğunu kaydetti.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölen sayısı 124, iyileşen sayısı ise 1334 olarak açıklanmıştı.?

Rusya

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yaklaşık 1400 Kovid-19 hastasının solunum cihazına bağlı olduğunu açıkladı.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Müdürü Anna Popova da virüsün yiyecek ve içeceklerden yayıldığı ihtimalini dışlamadıklarını belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ülkede salgınla ilgili durumun Avrupa senaryosuna göre geliştiğini söyledi.

Şehirde 25 bin sağlık çalışanında Kovid-19 testinin yapıldığını belirten Sobyanin, "Moskova'da yaklaşık 2 bin sağlık personelinde virüs tespit edildi." dedi.

Bazı doktorlar için Moskova'nın otellerinde oda hazırlandığına işaret eden Sobyanin, "Doktorlara 4 bin oda verildi. 6 bin oda da hazır durumda bekliyor." ifadesini kullandı.

Sobyanin, metroda yolcu trafiğinin normalden 5 kat azaldığını dile getirdi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov da metro duraklarında koruyucu maske satmaya başlayacaklarını duyurdu.

Rusya'da toplam vaka sayısı 124 bin 54'e ulaşmış, Kovid-19'dan 15 bin 13 kişi iyileşmiş, 1222 kişi de hayatı kaybetmişti.

Tacikistan

Tacikistan Demokrat Partisi lideri Saidcafar Usmanzade, kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini ve şu anda Duşanbe'deki bir hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Ülkedeki salgınla ilgili gerçek durum hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini isteyen Uzmanzade, acil durum ve ulusal karantina ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Duşanbe Belediyesi, Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği 3 bin yataklı geçici hastanenin inşa edileceğini açıkladı.

İlk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği Tacikistan'da toplam vaka sayısı 32 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 07:12 Kaynak: AA


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