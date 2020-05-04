Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 784 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 17 bin 489'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 63 artarak 3 bin 259'a, ölü sayısı da 4 artarak 103'e ulaştı.

Ülkede, bugüne kadar 211 bin 369 testin yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Günü kutlama töreninin salgın nedeniyle iptal edilmeyeceğini açıklamıştı.

Ukrayna'da vaka sayısı 12 bin 300'ü geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 26'sı çocuk ve 62'si sağlık personeli 418 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 12 bin 331'e ulaştığını bildirdi.

Bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Kiev ve Lviv bölgesinde görüldüğünü kaydeden Stepanov, toplam vakaların 2 bin 387'sinin sağlık çalışanı ve 855'inin çocuk olduğunu belirtti.

Stepanov, 72 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1619'a, ölü sayısının ise 15 artarak 303'e çıktığını aktardı.

Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde de toplam 48 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, bunun 33'ünün iyileştiği, 311 kişinin de karantinada tutulduğu belirtildi.

Kazakistan'da 51 yeni vaka

Kazakistan'da bugün itibarıyla kuaför salonları, sağlık merkezleri, diş klinikleri, emlak, reklam, sigorta şirketleri, noter, döviz, küçük finans kuruluşları ve bilgi teknolojisi şirketlerinin faaliyetine izin verildi.

Başkent Nur Sultan ve Almatı şehrinden Kızılorda, Petropavlovsk, Öskemen ve Semey şehirlerine uçuşlar başlatıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 51 artarak 3 bin 964'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 1084, ölü sayısı da 27 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan'da 35 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 35 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 830'a, taburcu edilenlerin sayısı da 575'e yükseldi.

Virüsten 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 908 kişi gözetimde tutuluyor.

Olağanüstü hal (OHAL) rejimini ihlal eden 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Moldova?'da ölü sayısı 128'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 69 artarak 4 bin 121'e, iyileşenlerin sayısı 1423'e, ölenlerin sayısı da 4 artarak 128'e yükseldi.

Başbakan İon Kiku, 15 Mayıs'a kadar geçerli olan OHAL rejimini uzatmayı planlamadıklarını açıkladı.

Ermenistan'da ölü sayısı 39 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 121 artarak 2 bin 507'ye, ölü sayısı da 4 artarak 39'a çıktı.

Bugüne kadar 24 bin 942 test yapılan ülkede koronavirüsten 1071 kişi iyileşti, 1393 hastanın da tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 24 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 160, 8 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayının 1327 olduğunu bildirdi.

Koronavirüsten 10 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 823 hastanın tedavisi sürüyor.

Toplam 300 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan vaka sayısı 128 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 52 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 128'e ulaştı.

Şimdiye kadar virüsten iki kişinin öldüğü ülkede 2 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 595 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde vaka sayısının 3 artarak 595'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 223'e yükseldiği belirtildi.

Başbakan Giorgi Gakharia, 5 Mayıs itibarıyla ülke genelinde oto tamirhaneleri, inşaat şirketleri ve inşaat malzemeleri üreten firmaların açılabileceğini söyledi.

Gakharia, başkent Tiflis dahil 4 şehirde giriş-çıkışların da açılabileceğini aktardı.

Ülkede bugüne kadar salgın nedeni ile 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:44 Kaynak: AA


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