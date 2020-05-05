Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

31 dakika önce

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Moldova ve Ukrayna'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 bine yaklaştı.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Moldova ve Ukrayna'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 bine yaklaştı.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 861 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 18 bin 350'ye ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 512 artarak 3 bin 771'e, ölü sayısı da 4 artarak 107'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, tüm ülke liderlerini başkent Minsk'te 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Günü kutlama törenine davet ederek, "Bazıların geleceğini umuyorum. Liderler gelmezse töreni her zamanki gibi kendimiz düzenleyeceğiz." dedi.

Kazakistan'da toplam 1264 kişi iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 19 artarak 4 bin 179'a, iyileşenlerin sayısı da 57 artarak 1264'e çıktı.

Yurt dışından vatandaşları tahliye çalışmaları sürerken, Rusya'dan 444 vatandaş ülkeye getirildi.

Başkent Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, 11 Mayıs'ta olağanüstü halin (OHAL) sona ermesiyle toplu taşıma araçlarının çalışabileceğini söyledi.

Ülkede Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da sıkı denetim

Devlet Kovid-19'la Mücadele Karargahı, kolluk kuvvetlerinin devriye çalışmalarının güçlendirilmesi, vatandaşların maske, sosyal mesafe dahil sıhhi ve hijyen kurallarına daha fazla uyması için kontrolün sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.

Karargah toplantısında, yol inşaatı, tarım ve sanayi projelerinde çalışan ve 2020 işgücü kotasına giren yabancı uzmanların ülkeye girişi için yol haritası kabul edildi.

Şimdiye kadar toplam 843 vakanın saptandığı Kırgızistan'da virüsten tedavi gören 600 kişi iyileşti, 11 kişi de hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da 76 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 76 artarak 2 bin 60'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 28 artarak 1508'e çıktı.

Bugüne kadar 164 bin 481 test yapılan ülkede Kovid-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi, 526 hastanın tedavisi de sürüyor.

Özbekistan'da 15 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 204'e, 96 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayının 1501'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, iyileşenler arasında 86 yaşındaki bir kişinin bulunduğu, 693 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kovid-19'dan bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 332 bin test yapılırken, 56 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da Sağlık Bakanı görevinden alındı

Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın kararıyla Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Nasim Alimzade görevinden alınarak, yerine Cemaliddin Abdullazade atandı.

Muhalif Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rahmatillo Zoirov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisinin Kovid-19'a yakalandığını ve 8 gündür hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Geçen hafta Demokrat Partisi lideri Saidcafar Usmanzade de kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini ve başkent Duşanbe'deki bir hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Bugüne kadar 230 vakanın saptandığı ülkede 3 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 208 kişi de karantinada tutuluyor.

Ülkede ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Moldova'da 115 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vaka sayısının 115 artarak 4 bin 363'e çıktığını bildirdi.

Dumbravyanu, son bir günde 924 testin yapıldığını belirtti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri yapılmayacak

Ukrayna Devlet İstihdam Servisi Müdür Yardımcısı Yuliya Jovtyak, salgın nedeniyle 12 Mart'ta ilan edilen karantina dolayasıyla 166 bin kişinin işsiz kaldığını, toplam işsiz sayısının 456 bin 800 kişi olduğunu söyledi.

Başkent Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu.

22 Mayıs'a kadar karantina ilan edilen Ukrayna'da vaka sayısı 12 bin 697, ölü sayısı 316, iyileşen sayısı da 1875 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan, Kazakistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:28 Kaynak: AA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak.         
19:38
Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu         
18:19
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 19:59:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]