Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 72'si sağlık çalışanı ve 24'ü çocuk 487 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 184'e ulaştığını bildirdi.

Toplam vakaların 2 bin 251'inin sağlık çalışanı ve 905'inin çocuk olduğunu aktaran Stepanov, iyileşenlerin sayısının 222 artarak 2 bin 97'ye, ölü sayısının ise 11 artarak 327'ye çıktığını belirtti.

Stepanov, son bir günde 6 bin 303 test yapıldığını dile getirdi.

Kazakistan'da vaka sayısı 119 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 119 artarak 4 bin 298'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 35 artarak 1299'a yükseldi.

Ülkenin büyük petrol sahalarından 30 bin kişinin çalıştığı Tengiz'de salgın nedeniyle özel rejim ve ek kısıtlama önlemleri uygulandı. Petrol sahasında en son vaka sayısı 89, karantinaya alınanların sayısı da 1674 olarak açıklanmıştı.

İlk vakaların tespit edildiği günlerde yaşanan maske eksikliğinin giderildiği Kazakistan'da maske ve antiseptik malzeme üretimi 2 kat arttı.

Ülkede son verilere göre, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Moldova?'da ölenlerin sayısı 136 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1544'e, ölü sayısı da 3 artarak 136'ya çıktı.

37 bin 575 kişinin gözetim altında bulunduğu ülkede, toplam vaka sayısı 4 bin 363 olarak açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Pavel Voiku, kendisinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

Gürcistan'da vaka sayısı 613 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 6 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 613'e, iyileşenlerin sayısının da 269'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19'dan 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da 163 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 163 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 782'ye çıktı.

Bugüne kadar 25 bin 928 test yapılan ülkede 1135 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ülkede 40 hasta yaşamını yitirirken, 1600 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 13 yeni vaka

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, sanayi, tarım ve inşaat sektörlerinin ardından hizmet sektörünün de faaliyete geçeceğini kaydetti.

Epidemiyolojik durumu dikkate alarak kısıtlamaları aşamalı olarak kaldıracaklarını söyleyen Mirziyoyev, durumun kötüleşmesi halinde karantina tedbirlerini yeniden alacaklarını ifade etti.

Mirziyoyev, salgınla ilgili duruma göre il ve ilçelerin "kırmızı", "sarı" ve "yeşil" bölgelere ayrılacağını ve belediyelerin buna göre tedbirler belirleyeceğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 217, 46 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayının 1547 olduğunu açıkladı.

Kovid-19'dan 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 660 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 340 bin test yapılırken, 50 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 293'e çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 63 artarak 293'e, ölenlerin sayısının da 2 artarak 5'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede ilk vaka, 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:42 Kaynak: AA


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