Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 422 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 16 bin 847'ye ulaştığı bildirildi.

Toplam 202 bin 495 Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, vakalardan 1172'sinin çocuk ve 3 bin 278'inin sağlık çalışanı olduğunu kaydedildi.

Hastalardan 19'u çocuk 222'sinin solunum cihazına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, ölü sayısının 14 artarak 456'ya, iyileşen sayısının da 427 artarak 4 bin 143'e yükseldiği belirtildi.

Şimdiye kadar sağlık çalışanlarından 24'ünün virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1058'inin de iyileştiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin yüzde 86'sının 50 yaş üstü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 961'i çocuk ve 2 bin 684'ü sağlık çalışanı 11 bin 527 kişinin tedavi gördüğü ifade edildi.

Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Güçlerinde de toplam 48 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, şimdiye kadar 61 kişinin iyileştiği, 252 kişinin karantinada bulunduğu belirtildi.

Moldova'da ölü sayısı 190'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 6 artarak 190'a, iyileşenlerin sayısı da 52 artarak 2 bin 228'e ulaştı.

Durumu ağır olan 269 hastanın 21'inin solunum cihazına bağlı olduğu belirtilirken, vakalardan 1245'inin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Ülke genelinde 38 bin 213 kişinin gözetimde tutulduğu ifade edildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 5'i sağlık çalışanı 14 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 174'e ulaştı.

Vakalardan 77'sine Valkaneş, 77'sine Çadır-Lunga ve 20'sine başkent Komrat'ta rastlandığı belirtildi.

Şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği Gagauz Özerk Yeri'nde vakalardan 23'ünün sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Moldova'da, vaka sayısı 5 bin 406 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da immün plazma tedavisi uygulamaya konuldu

Kazakistan'da Kovid-19 hastalarının tedavisi için söz konusu hastalıktan iyileşenlerin plazmasının kullanıldığı immün plazma tedavisi uygulanmaya başlandı.

Transfüzyon Bilimsel Araştırma Merkezi Müdürü Saniya Abdrahmanova, immün plazma bağışçılarına 46 dolar ve hediyeler verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 154 artarak 5 bin 571'e yükseldi.

32 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 408 kişinin iyileştiği Kazakistan'da 3 bin 131 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 38 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 38 artarak 1082'ye yükseldiği belirtildi.

735 kişinin iyileştiği ifade edilen açıklamada, 1534 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Ermenistan'da OHAL uzatıldı

Ermenistan hükümeti, bugün sona eren olağanüstü halin 13 Haziran'a kadar uzatılması kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 142 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 3 bin 860'a, ölü sayısı bir artarak 49'a çıktı.

Bugüne kadar 36 bin 16 test yapıldığı belirtildi.

1572 Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede, 2 bin 218 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 2 bin 620'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının bir artarak 11'e, vaka sayısının ise 24 artarak 2 bin 620'ye çıktığı bildirildi.

22 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 77'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, toplam 400 bin Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüs bulaşan hamile kadının doğum yaptığı ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

38 bin kişinin gözetim altında tutulduğu Özbekistan'da 532 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yetkililerden kentlerdeki durumu dikkate alarak yurt içinde bazı uçak ve tren seferlerini başlatmalarını istedi.

Gürcistan'da ölü sayısı 12 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 81 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 12 oldu.

Son 24 saatte vaka sayısı 5 artarak 655'e, iyileşen sayısı da 383'e ulaştı.

Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:36 Kaynak: AA


Son Dakika

Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
15 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 15 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 19:21:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]