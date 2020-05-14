Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 947 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 26 bin 772'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 457 artarak 8 bin 168'e, ölenlerin sayısının da 5 yükselişle 151'e ulaştığı kaydedildi.?

Ülkede toplam 308 bin 156 test yapıldığı belirtildi.

Moldova'da? vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 26'sı sağlık çalışanı 147 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 553'e yükseldiğini ifade etti.?

Bir günde 1103 test yapıldığını aktaran Dumbravyanu, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 4 artarak 194'e çıktığını kaydetti.?

38 bin 213 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede iyileşenlerin sayısı 2 bin 228 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da "vaka sayısında artış durduruldu"

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 testleri yapılan 629 laboratuvardan 107'sinin kuruma, 437'sinin devlet hastanelerine ve 85'inin de özel şirketlere ait olduğu belirtildi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, ülkede vaka sayısında artışı durdurduklarını açıkladı.

Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde durumu ağır olan hasta sayısının azaldığını ve taburcu edilenlerin sayısının da arttığını ifade etti.

Ancak şehirde virüsün yayılma tehlikesinin sürdüğüne dikkati çeken Sobyanin, güzellik salonları ve kuaförlerin çalışmasına şimdilik izin verilmeyeceğini söyledi.

Şimdiye kadar 2 bin 305 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 252 bin 245, iyileşenlerin sayısı da 53 bin 530 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da önlemler gevşetiliyor

Salgına karşı tedbirlerin gevşetilmeye devam ettiği Ukrayna'da hükümet, pazar yerlerinin açılmasına ilişkin karar aldı.

Ülkede güzellik salonları, kuaför, diş klinikleri, restoranlar, beyaz eşya mağazaları, noter, avukat büroları, müzeler ve kütüphaneler faaliyete geçmiş parklar, dinlenme ve spor alanları ziyarete açılmıştı.

Gıda ürünleri satan pazar yerlerinin açılmasına da izin verilmişti.

Kovid-19'dan 4 bin 143 kişinin iyileştiği ülkede bugüne kadar 16 bin 847 vaka tespit edilmiş, 456 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazakistan'da taburcu olanların sayısı 2 bin 476 oldu

Kazakistan'da yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Japonya'dan 156 Kazak ülkeye getirilerek Pavlodar şehrinde karantinaya alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Kovid-19 hastalarının tedavisi için gönderdiği ilaç yardımının Kazakistan'a ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma Sıhhi Başhekimi Sadvakas Baygabulov, 1 Haziran'da başlatılacak ülke içi tren seferlerinde yolculara içeri alınmadan önce sağlık kontrolü yapılacağını, hastalık belirtileri olanlara yolculuk izni verilmeyeceğini söyledi.

Baygabulov, trende yolcuların vagonlar arası geçişleri ve bölmelerinden çıkmalarının yasaklanacağını aktardı.

Atırau eyaleti Valisi Mahambet Dosmuhambetov, bölgede bulunan ülkenin büyük petrol sahalarından Tengiz'de Kovid-19 vaka sayısının 384'e ulaştığını belirtti.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Tengiz'deki karantina önlemlerinin yetersiz olduğunu, tüm taşeron firmaların sıhhi tedbirleri güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

30 binden fazla kişinin çalıştığı Tengiz'den salgın nedeniyle 17 bin işçi bölgeden çıkarılarak evlerinde götürülmüştü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, taburcu olan Kovid-19 hasta sayısı 76 artarak 2 bin 476'ya ulaştı.

Virüsten 32 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 5 bin 571 olarak açıklanmıştı.

Yapılan test sayısının 400 bini geçtiği ülkede 3 bin 243 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 16 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 16 artarak 2 bin 636'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 59 yükselerek 2 bin 136'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 489 kişinin tedavisinin sürdüğü, 11 hastanın durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede şimdiye kadar 400 bin test yapılırken, 38 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 907'ye çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 106 artarak 907'ye, ölenlerin sayısının da 6 artarak 29'a çıktığını açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 299 kişinin gözetim altında olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar 8 bin testin yapıldığı ülkede halen 878 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 121 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 121 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 879'a, sağlığına kavuşanların sayısı 44 artarak 1833'e çıktı.

Bugüne kadar 214 bin 291 test yapılan ülkede virüsten 35 kişi yaşamını yitirmiş, 1011 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 18 Mayıs'ta salgın nedeniyle kapatılan kuaför ve güzellik salonlarının açılacağını duyurdu.

Kovid-19'dan 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 655 ve iyileşenlerin sayısı da 383 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan, Kazakistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:22 Kaynak: AA


Son Dakika

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Fenerbahçe, Acun'un Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor         
00:43
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı         
00:41
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım         
00:26
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı         
00:16
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor         
00:01
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı         
23:46
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum         
23:25
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı         
23:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti         
23:10
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi         
23:09
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti         
21:51
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti         
21:47
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı         
20:11
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 02:06:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]