Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Belarus, Tacikistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 951 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 28 bin 681'e ulaştı.

Ölenlerin sayısı 4 artarak 160, iyileşenlerin sayısı da 691 artarak 9 bin 498 oldu.

Ülkede toplam 335 bin 57 test yapıldığı belirtildi.

Tacikistan'da 3 kişi daha öldü

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Şimdiye kadar 8 bin Kovid-19 testi yapılırken, vaka sayısı 204 artarak bin 322'ye yükseldi.

Ülkede 4 bin 326 kişi gözetim altında tutuluyor, bin 286 kişinin tedavisi sürüyor.

Moldova'da OHAL sona erdi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u sağlık çalışanı 189 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 5 bin 934 oldu. Bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, ölü sayısı 3 artarak 207'ye yükseldi.

Olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği Moldova'da toplu ulaşım araçları, halka açık alanlar, market ve işletmelerde maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Ülke genelinde kreşler ve başkent Kişinev ile Beltsi kentindeki pazar yerleri 30 Haziran'a kadar kapalı kalacak.

50 kişinin katıldığı kültür etkinlikleri düzenleme ve 3 kişilik grup şeklinde hareket etme yasağı da devam ediyor.

Ayrıca Moldova'ya yabancı uyruklu vatandaşların girişi belirsiz süreliğine yasak olacak.

Öte yandan, diş klinikleri ve kuaförler virüse karşı kurallara uyulması şartıyla faaliyete geçti.

Gözetim altında 39 bin 11 kişinin olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 2 bin 344 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan'da bayram namazı kılınmayacak

Azerbaycan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 158 artarak 3 bin 138, iyileşen sayısı da 58 artarak bin 944 oldu. Bugüne kadar ise 226 bin test yapıldı.

Kovid-19 kaynaklı 36 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, bin 158 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yeni vakalardan 29'unun 14 Mayıs'ta Ukrayna'dan ülkeye dönen yolcular arasında tespit edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da dini konulardan sorumlu merci Kafkas Müslümanları İdaresinden yapılan açıklamaya göre ise karantina tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir arada toplanması yasak olduğundan bayram namazı cemaatle kılınmayacak.

Özbekistan'da 28 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 28 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 719'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 37 artarak 2 bin 195 oldu. Şimdiye kadar ülkede 474 bin test yapıldı.

513 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kırgızistan'da vaka sayısı bin 117'ye ulaştı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 6 artarak bin 117'ye, iyileşenlerin sayısı da 783'e ulaştı.

Hastanede 2 bin 146, evde 5 bin 228 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 14 kişinin virüsten öldüğü ülkede, 320 hastanın tedavisi devam ediyor.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 126 artarak 2 bin 980 oldu. Böylece ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 5 bin 850'nin yarısından fazlası sağlığına kavuştu.

Ülkede virüsten 34 kişi hayatını kaybetmişti.