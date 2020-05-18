Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

NUR Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 351 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 823'e, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 61'e yükseldi.

Bugüne kadar 41 bin 850 test yapılan ülkede, 2 bin 19 hastası iyileşti, 2 bin 718 kişinin de tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da 325 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 81'i sağlık çalışanı, 23'ü çocuk 325 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 18 bin 616'ya çıktığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 650'sinin sağlık personeli ve 1324'ünün de çocuk olduğunu belirten Stepanov, bir günde en fazla vakanın Lviv, Rivne ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü aktardı.

Virüsten ölenlerin sayısının 21 artarak 535, iyileşenlerin sayısının da 160 artarak 5 bin 276 olduğu bilgisini paylaşan Stepanov, son bir günde 5 bin 98 test yapıldığını ifade etti.

Kazakistan'da camiler ziyarete açıldı

Vaka sayısında artışın yüzde 5'in altına düşmesiyle karantina önlemlerinin gevşetildiği Kazakistan'da ibadethaneler, küçük kafeler, açık hava restoranları ve oteller sıhhi kurallara sıkı uymak şartıyla hizmete açıldı.

Başkent Nur Sultan'da sabah 07.00'da açılan merkez cami Nur Astana'ya Müslümanlar akın etti. Caminin girişlerine dezenfektanlar yerleştirilirken, namaz kılma yerleri, aralarında 1,5 ila 2 metre mesafe olacak şekilde ayarladı.

Müslümanlar camiye maskeyle gelerek namaz kıldı ve Kur'an-ı Kerim okuttu.

Caminin baş imamı Nurlan Ramazanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin en fazla yüzde 30 dolması şartıyla sabah 07.00 ila 20.00 arası açık kalacağını ve burada tüm sıhhi önlemlerin alındığını belirtti.

Ziyaretçilere maske ve eldiven takmayı önerdiklerini ifade eden Ramazanov, Kur'an-ı Kerim okutmak için aralarında 2 metre boşluk olacak şekilde 10 kişilik yer ayarladıklarını söyledi.

Ramazanov, camide el sıkışmak yerine eğilerek selam vermek gerektiğinin altını çizerek, nikah ayininin de katılımcı sayısının kısıtlandığını ifade etti.

Cemaatin camide en fazla 15 dakika kalması gerektiğini dile getiren Ramazanov, "Müslümanlar namazı kıldıktan sonra camiden bir an önce çıkmalı. Ziyaretçilerin sıhhi kurallara uymalarını istiyoruz. Bu salgın da geçer Allah 5 vakit namazı camide kılmayı nasip etsin." dedi.

Ülkede camiler 16 Mart'ta salgın nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin hemen ardından kapatılmıştı.

Öte yandan Nur Sultan Valiliği, sıhhi kurallara uyulmaması durumunda 12 Mayıs'ta faaliyete geçen toplu taşımanın yeniden askıya alınabileceğini duyurdu.

Valilik, faaliyetine daha önce izin verilen bazı iş yerlerinin, sıhhi kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar kapatıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 283 artarak 6 bin 440, sağlığına kavuşanların sayısı da 161 artarak 3 bin 256 oldu.

Virüsten 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 bin 150 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 78 yeni vaka

Kırgızistan'da salgın nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin 30 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Hükümet, Rusya'da mahsur kalan vatandaşların ülkeye getirilmesi için Kazakistan'a kara yoluyla transit geçiş talebinde bulundu.

Ülkede bugün itibarıyla gazeteler basılmaya başladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 78 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1216'ya, 23 kişinin taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının 827'ye ulaştığını belirtti.

13 hastanın yoğun bakımda olduğunu ifade eden Usenbayev, 375 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Usenbayev, Kovid-19'a yakalanan 255 sağlık çalışanından 212'sinin iyileştiğini aktardı.

Son bir günde 616 test yapıldığını kaydeden Usenbayev, 2 bin 236 kişinin hastane, 6 bin 50 kişinin ev karantinasında tutulduğunu dile getirdi.

Ülkede bugüne kadar virüsten 14 kişi yaşamını yitirdi.

Gürcistan'da vaka sayısı 704 oldu

Mart ayında uygulanmaya başlanan Gürcistan'ın Marneuli kentinde karantina rejimi sona erdi. Ülke genelinde kuaför ve güzellik salonları hizmete açıldı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, son bir günde vaka sayısı 6 artarak 704'e, iyileşenlerin sayısı da 432'ye çıktı.

ülkede, Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova?'da ölenlerin sayısı 213 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'i sağlık çalışanı 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 213'e çıktığı aktarıldı.

Vakalardan 1344'ünün sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, durumu ağır olan 256 hastadan 19'unun solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 17 artarak 2 bin 425 olduğu ifade edildi. Ülkede vaka sayısı 6 bin 60 olarak açıklanmıştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise Kovid-19 vaka sayısı 15 artarak 240'a, ölü sayısı 2 artarak 11'e yükseldi.

Vakaların yoğunlaştığı Çadır-Lunga kentinde toplu ulaşım durduruldu.?

Özbekistan'da karantina tedbirleri gevşetiliyor

Özbekistan Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararına göre, bugün itibarıyla Taşkent ve Nukus, Urgenç ve Tirmiz şehirleri arasında uçak seferleri, Taşkent ile Fergana vadisi, Nevai, Buhara ve Karşı şehirleri arasında demir yolu seferleri başlatıldı.

Salgın durumu güvenli olan bölgelerde özel araçların kullanımına izin verilirken, orta ve yüksek riskli bölge kategorisine giren bölgelerde özel araçların zaman kısıtlaması uygulanarak kullanımına izin verildi.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 16 artarak 2 bin 762'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 9 artarak 2 bin 254'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, 496 hastanın tedavisinin sürdüğü, 7 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bugüne kadar 474 bin test yapılan ülkede, 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.