Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 932 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 34 bin 303'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 776 artarak 12 bin 833, virüsten ölenlerin sayısı 5 artışla 190 oldu. Ülkede, toplam 419 bin testi yapıldı.

Dünya Bankası, salgınla mücadele kapsamında Belarus'a 90 milyon avro tahsis edeceğini duyurdu.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 4 bini geçti

Kazakistan'ın Karaganda eyaletinde 35 işçisinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından faaliyeti durdurulan bir maden şirketinde vaka sayısının 133'e çıktığı belirtildi.

Ülkenin büyük petrol sahalarından Atırau bölgesindeki 30 binden fazla kişinin çalıştığı Tengiz'de bine yakın kişide Kovid-19 tespit edildi, 19 binden fazla işçi vardiya kamplarından evlerine tahliye edildi.

Kovid-19'dan 35 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 7 bin 597, iyileşen hasta sayısı 4 bin 96 olarak açıklandı.

Özbekistan'da bayram namazı kılınmayacak

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi, salgın nedeniyle Ramazan Bayramı namazının kılınmayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 22 artarak 3 bin 28'e, sağlığına kavuşanların sayısı 56 artarak 2 bin 463'e ulaştı.

Ülkede 552 kişinin tedavisinin sürdüğü, 5 kişinin durumunun ağır olduğu biliniyor.

Şimdiye kadar 552 bin testin yapıldığı ülkede 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19'dan 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Azerbaycan'da vaka sayısı 106 arttı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 106 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 855'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 59 artarak 2 bin 399'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artışla 46'ya çıktı.

Bugüne kadar 259 binden fazla testin yapıldığı ülkede 1410 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da 201 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, vaka sayısının 201 artarak 2 bin 551'e, sağlığına kavuşanların sayısının 81 artışla 1089'a ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, 1418 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 bin 151 kişinin de gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova'da vaka sayısı 7 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15'i sağlık çalışanı olmak üzere 143 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 6 bin 847'ye yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 1217 test yapıldığı ifade edilen açıklamada, ölü sayısının 3 artarak 237'ye çıktığı ifade edildi.

Parlamento Başkanı Zinaida Greçanıy, bir milletvekilinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından parlamentonun karantinaya alınması ve tüm milletvekillerinin test yaptırmasını kararlaştırdı.

Ülkede şimdiye kadar 3 bin 369 Kovid-19 hastası iyileşmişti.

Rusya'da salgının ikinci dalgası bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının ikinci dalgasının son baharda yaşanabileceğini ve bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova da ülkede salgının zirve noktasına ulaştığını söyledi.

Öte yandan, Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı, Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Ramazan Bayramı namazının sadece bütün tedbirlerin itinalı bir şekilde uygulandığı şehir camilerinde, en az katılımla kılınmasını tavsiye etti.

Müslümanların evde kalmasını ve ailesiyle birlikte bayramı geçirmesini öneren Alyautdinov, "Bayram günü sabahı evde kalanlara 2 veya 4 rekat nafile namaz kılmasını, ardından Rossiya-1 kanalında saat 09.00'da Moskova Merkez Camisi'nden yapılacak yayını izleyerek getirilen tekbirlere eşlik edilmesini ve vaazı dinlemesini öneriyoruz." dedi.

Şu ana kadar 326 bin 448 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede ölenlerin sayısı 3 bin 249, iyileşenlerin sayısı 99 bin 825 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan, Kazakistan, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Son Dakika

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