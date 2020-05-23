Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 941 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 35 bin 244'e çıktı. Virüsten ölenlerin sayısı 4 artarak 194'e, iyileşenlerin sayısı da 695 artarak 13 bin 528'e yükseldi. Ülkede, toplam 434 bin 618 test yapıldı.

Nur Sultan'da karantina gevşetilmeyecek

Başkent Nur Sultan Valiliği, faaliyetine izin verilen işletmelerce sıhhi kuralların ihlal edilmesi üzerine karantina tedbirlerini gevşetmeyeceğini açıkladı.

Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, faaliyetine izin verilen aralarında inşaat firmaları, kafe, restoran ve otellerin bulunduğu 26 tesisin sıhhi kurallara uymaması nedeniyle kapatıldığını, 150'nin üzerinde işletmenin uyarıldığını, yarısına para cezası kesildiğini dile getirdi. İnsanların parklarda kalabalıklar oluşturduğunu, maskesiz gezdiğini belirten Kulginov, " Polis, halkı bilgilendirme çalışmalarını güçlendirmeli, enfekte olma riski sürüyor, şimdi rahatlama zamanı değil." dedi.

Nur Sultan'da vaka sayısında artışın yüzde 5'in altına düşmesiyle inşaat firmaları, kafe, restoran, otel, küçük finans firmaları, güzellik salonları, otomobil servisleri ve diğer işletmelerin faaliyetine izin verilmişti.

Öte yandan Nur Sultan'ın Baş İmamı Yerbolat Jusipov, halkı "Ramazan Bayramı evde kutlama" çağrısında bulundu.

Ülkenin bölgelerinde karantina devam ederken, vaka sayısında artışın yüzde 5'in üstünde olduğu Batı Kazakistan eyaletinde karantina 15 Haziran'a uzatıldı. Kafe, AVM, spor tesisleri, hayvan pazarları, halka hizmet merkezlerinin kısıtlamalı olarak faaliyeti izin verilen Mangıstau eyaletinde de karantina rejimin epidemiyolojik durum istikrarlaşana kadar geçerli olması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 118 artarak 4 bin 214'e ulaştı. Virüsten 35 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 7 bin 919 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan'da 127 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı, 127 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 3 bin 982'ye yükseldiğini belirtti. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 107 artarak 2 bin 506, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 artarak 49 olduğu aktarıldı. Bugüne kadar 265 binden fazla test yapılan ülkede, 1427 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 11 arttı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 11 artarak 3 bin 89'a, sağlığına kavuşanların sayısının 40 artarak 2 bin 532'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamada, 4'ünün durumu ağır olmak üzere 544 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Şimdiye kadar 552 bin testin yapıldığı ülkede, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 13 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan'da 187 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 187 artarak 2 bin 738'e, iyileşenlerin sayısı 134 artarak 1223'e çıktı. Virüsten 1471 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin 28 kişi gözetim altında tutuluyor. Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 44 kişi hayatını kaybetti.

Moldova'da vaka sayısı 7 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 18'i sağlık çalışanı olmak üzere 147 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 6 bin 994'e çıktığını açıkladı. 1'i sağlık çalışanı 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 242 olduğu, son bir günde de 1285 test yapıldığı kaydedildi. Ülkede şimdiye kadar 3 bin 452 kişi iyileşti.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 06:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

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