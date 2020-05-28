Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 104'ü sağlık çalışanı ve 32'si çocuk 477 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 22 bin 382'ye ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 1627'sinin çocuk ve 4 bin 345'inin de sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, son günde en fazla vakanın Rivne, Lviv ve Çernovtsi bölgelerinde görüldüğünü aktardı.

Stepanov, son bir günde 10 bin 298 test yapıldığına dikkati çekerek, virüsten ölenlerin sayısının 11 artarak 669, iyileşen sayısının da 444 artarak 8 bin 439 olduğunu belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde, 162 vaka tespit edilirken, 102 kişi sağlığına kavuştu, virüsten ölenlerin sayısı 1 artarak 3 oldu.

Kazakistan'da vaka sayısı 272 arttı

Salgın nedeniyle karantinanın devam ettiği Kazakistan'da bir yandan vakalar artarken, diğer yandan da tedbirler gevşetiliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 272 eklenerek 9 bin 576'ya ulaşmasıyla artış oranı yüzde 2,9 oldu.

22 kişinin taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 4 bin 768'e ulaştı.

Bugüne kadar virüsten 37 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 4 bin 700'den fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Vaka sayısındaki artış oranının yüzde 5'in altında düşmesiyle karantinanın gevşetildiği ülkede, 1 Haziran itibarıyla dinlenme tesislerinin faaliyetine izin verilecek.

Ulusal Turizm Şirketi Kazakh Tourism, karantina önlemlerinin kaldırılmasıyla dinlenme tesislerinin faaliyete geçmeye hazır olduğunu açıkladı.

Hizmet sektörünün faaliyetine sıhhi kurallara uymak şartıyla izin verilen başkent Nur Sultan'da, gönüllüler polis eşliğinde sokaklarda halkı maske takmaya çağırıyor ve ücretsiz maske dağıtıyor.

Kapalı alanlara maskesiz girmenin yasak olduğu şehirde sıhhi tedbirlere uymayan tesisler kapatılıyor.

Kırgızistan'da 74 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 74 artarak 1594'e, taburcu edilenlerin sayısının da 23 artarak 1066'ya yükseldiğini belirtti.

Son 24 saatte 2 bin 338 test yapıldığını aktaran Usenbayev, 2 bin 648 kişinin hastanelerde gözetim altında ve 7 bin 184 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu kaydetti.

Ülkede virüsten 16 kişi yaşamını yitirmişti.

Gürcistan'da 3 vaka daha

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son bir günde 3 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 741'e, iyileşenlerin sayısının 573'e kadar yükseldiği belirtildi.

Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkede epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Bugüne kadar ülke virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan'da 442 vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 442 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 8 bin 216'ya, ölü sayısı 15 artarak 113'e çıktı.

Bugüne kadar 54 bin 931 test yapılan ülkede, 3 bin 287 kişi iyileşirken, 4 bin 772 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 41 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 41 artarak 3 bin 396'ya, iyileşenlerin sayısının 9 artarak 2 bin 668'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, 714 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Şimdiye kadar 552 bin test yapılan ülkede 45 bin 455 kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüsten ölenlerin sayısı 2 artarak 276'ya çıktı.

Vakalardan 1545'inin sağlık çalışanı olduğu ülkede 248 hastanın durumunun ağır olduğu biliniyor.

Son bir günde 148 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 bin 123 oldu.

Bugüne kadar 7 bin 537 vakanın görüldüğü ülkede 40 bin 200 kişi gözetim altından tutuluyor.

15 kişinin hayatını kaybettiği Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 10 artarak 386'ya çıktı.

Vakalardan 53'ünün sağlık çalışanı olduğu belirtilirken, 91 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

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