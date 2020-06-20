Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 471 ile en yüksek günlük rakam görülürken toplam vaka sayısı 12 bini geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 471 ile en yüksek günlük rakam görülürken toplam vaka sayısı 12 bini geçti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 471 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 12 bin 238'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 191 artarak 6 bin 516'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 148'e çıktı.

Bugüne kadar 417 bin 102 test yapılan ülkede 5 bin 574 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina uygulamasının 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede bu geceden itibaren Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye sokulacak.

Ülkede 2 hafta boyunca kafe, lokanta, alışveriş merkezleri, kuaför ve güzellik salonları, müze ve sergi salonları kapalı olacak, spor müsabakaları yapılmayacak.

Belarus'ta 603 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 603 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 936'e yükseldi.

Ölü sayısı 6 artarak 343, sağlığına kavuşanların sayısı 1474 artarak 36 bin 749 oldu.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 824 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da vaka sayısı 14 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 397 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 953'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 vakalarından 2 bin 112'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 220 artışla 7 bin 745 ve ölü sayısının 14 artışla 464'e çıktığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 29 artışla 1048'e, ölü sayısı 38'e ulaştı.

27 bin 688 kişinin gözetimde tutulduğu Moldova'da, sağlık alanında 15 Mayıs itibarıyla olağanüstü halin ilan edilmişti.

Özbekistan'da 3 bin dolarlık "güvenli seyahat garantisi" uygulaması

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 94 artarak 6 bin 119'a çıktığı kaydedilirken, yeni vakalardan 82'sinin karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan, 15 Haziran itibarıyla uluslararası uçuşlara izin verilen ülkede, uluslararası seyahatlerin sıhhi güvenliğinin sağlanmasına yönelik oluşturulan "güvenli seyahat garantisi" uygulamasına göre, ülkeye gelen yabancı uyruklular arasında Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden 3 bin dolar "tazminat" alınacak.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı Özbekistan'da, 1827 kişinin tedavisi sürerken, 4 bin 273 kişi iyileşti.

Tacikistan'da 100 kişilik düğün ve merasimlere izin verildi

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 52'ye, vaka sayısı ise 61 artarak 5 bin 399'a çıktı.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 64 artarak 3 bin 894 olduğu kaydedildi.

Koronavirüsü Önleme Kurulu, tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, 25 Nisan itibarıyla yasaklanan düğün ve diğer merasimlerin, 100 kişiye kadar davetlinin katılımıyla sıhhi kurallara riayet edilmesi şartıyla yapılmasına izin verildi.

Ülkede, salgın tespit edilen 1453 kişinin tedavisi sürüyor.

Nur Sultan' da önlemler sertleştirilecek

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan' da Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler getirilecek.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran itibarıyla Kovid-19 test laboratuvarlarının kapasitesi ve hastanelerde yatak sayısı artırılacak.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 128 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 10 bin 539'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 16 bin 779 vaka tespit edilmiş, 113 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da hafifletilen önlemler yeniden sıkılaştırılacak

Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, ülkedeki Kovid-19 durumunun kötüleştiğine işaret ederek, "Buna karşı tam hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Boronov, kamu kurumlarına ve özel şirketlere uzaktan çalışma sistemine geçmelerini tavsiye etti.

2 bin 981 vakanın tespit edildiği ve 1981 hastanın iyileştiği ülkede, virüsten 35 kişi yaşamını yitirmişti.

Koronavirüs, Azerbaycan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 07:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Son Dakika

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız         
00:46
Cezaevinden izinli olarak çıkan uyuşturucu satıcısı, araçla bekçiyi ezdi, polis memurunun ayağını kırdı Cezaevinden izinli olarak çıkan uyuşturucu satıcısı, araçla bekçiyi ezdi, polis memurunun ayağını kırdı         
00:14
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti         
23:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak         
23:36
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı         
23:36
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi         
23:35
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı         
23:17
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı         
23:13
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti         
23:03
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var         
22:16
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz         
22:06
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi         
21:47
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi         
21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü         
21:22
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi         
21:15
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti         
21:13
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti         
21:13
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu         
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı         
19:19
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı         
18:24
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
18:20
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 01:36:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei