Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen 1644 yeni vaka en yüksek günlük rakam olurken toplam vaka sayısı 46 bine yaklaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1644 artarak 45 bin 719'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 415 artarak 15 bin 276'ya ulaştı.

Ülkenin Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, salgınla ilgili durumun istikrarsız olduğunu belirterek, 30 binden fazla vakanın tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Talgat Lastayev da ülkede yarın itibarıyla devreye giren 2 haftalık sıkı karantina nedeniyle Türkiye'nin, Kazakistan vatandaşlarının ülkeye girişlerini kısıtlama yönünde kararı aldığını aktardı.

Sıkı karantinanın daha önce Güney Kore ve Türkiye'ye başlatılan uçuşları etkilemeyeceğini söyleyen Lastayev, "Devam edecek uçak seferleriyle Kazakistan'daki Türk vatandaşları ülkesine dönebilecek, Türkiye'den vatandaşlarımız da ülkeye gelebilecek." dedi.

Kazakistan'da, Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da günlük vaka sayısı tekrar 900'ün üzerine çıktı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 914 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 47 bin 677'ye yükseldiği bildirildi.

Vakalardan 3 bin 456'sının çocuk ve 6 bin 937'sinin sağlık personeli olduğu belirtilen açıklamada, şimdiye kadar toplam 705 bin 836 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 15 artarak 1227'ye, iyileşenlerin sayısının da 597 artışla 21 bin 155'e ulaştığı kaydedildi.

25 bin 295 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da 580 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 580 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 27 bin 900'e çıktı. Ölü sayısı da 8 artarak 477'ye yükseldi.

Bugüne kadar 120 bin 245 test yapılan ülkede, 15 bin 935 Kovid-19 hastası iyileşti,

Ermenistan'da 11 bin 331 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da vaka sayısı 7 bini geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 327 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 94'e yükseldiği bildirildi.

Vakalardan 1065'inin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, Kovid-19 hastalarından 615'inin hastanelerde, 3 bin 632'sinin de evde tedavi gördüğü aktarıldı.

23 bin 19 kişinin gözetimde tutulurken, ölü sayısının 2 artarak 78'e, iyileşenlerin sayısının da 59 artışla 2 bin 714'e ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, son 24 saatte zatürre kaynaklı ölü sayısı 31 artarak 151 olurken, 2122 zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Başkent Bişkek'te Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle üç büyük spor tesisi ve bir fırın binası Kovid-19 merkezine dönüştürüldü.

Ayrıca, Özbekistan, Kırgızistan'a 8 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Özbekistan'da vaka sayısı 9 bin 500 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 29'a, vaka sayısı ise 174 artarak 9 bin 500'e çıktı. Saptanan yeni vakalardan 131'i karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildi.

Dün akşamdan beri sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 90 artarak 6 bin 251'e yükseldi.

Özbekistan'da dün saptanan 318 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam oldu.

Ülkede, bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılırken, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 220 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen Özbekistan'da, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 950'ye yaklaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir gün içinde 3 kişide daha virüs görüldü ve böylece vaka sayısı 949'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 825'e ulaştı.

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, yeni vakalardan 3 kişinin yurt dışından gelen TIR sürücüsü olduğunu aktardı.

Salgın kaynaklı 15 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 203 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 310 kişi karantinada bulunuyor.