Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1726 artarak 54 bin 747'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, epidemiyolojik durumun endişelendirdiğini, karantinaya uymayan vatandaşların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Tokayev, durumun iki hafta sonra iyileşeceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Ülkede bugüne kadar virüsten 31 bin 815 kişi iyileşmiş, 264 kişi hayatını kaybetmişti.

Son haftalarda salgının etkisinin arttığı Kazakistan'da 2 haftalık sıkı karantina uygulanmıştı.

Ukrayna'da vaka sayısı 52 bini geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 819 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 52 bin 43'e yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan 3 bin 749'unun çocuk ve 7 bin 213'ünün sağlık personeli olduğunu belirten Stepanov, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 18 artarak 1345'e, iyileşen sayısının da 1016 artışla 24 bin 800'e ulaştığını kaydetti.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da 557 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 557 artarak 30 bin 903'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 546'ya yükseldi.

Bugüne kadar 131 bin 216 test yapılan ülkede, 18 bin 709 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 471 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanı zatürreye yakalandı

Salgının etkisini artırmaya devam ettiği Kırgızistan'da Sağlık Bakanı Sabircan Abdikarimov zattüreye, Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev da Kovid-19'a yakalandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, Bakanı Abdikarimov'un Kovid-19 test sonucunun negatif, Üsenbayev'in ise pozitif çıktığını belirtti.

Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 511 artarak 9 bin 358'e ulaştığını açıkladı.

Virüsten ölenlerin sayısının 6 artarak 122'ye yükseldiğini aktaran Akmatova, toplam 3 bin 134 hastanın iyileştiğini söyledi.

Akmatova, 2 bin 672 testin yapıldığı ülkede, 6 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Özbekistan'da tedbirler sıkılaştırıldı

Özbekistan'da son günlerde günlük vakaların belirgin ölçüde artması üzerine Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla bugünden itibaren 1 Ağustos'a kadar karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı.

Buna göre, 65 yaşın üstündeki vatandaşların halka açık yerlerde bulunması ve üçten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, devlet kurumları görevlileri mesafeli çalışma sistemine geçti.

Yeni uygulamaya göre, özel araçların sabah ve akşam belirli saatlerde hareketine izin verilirken, toplu taşıma araçlarının hareketiyle iller arası araç geçişleri yasaklandı. Taksilerin ikiden fazla yolcu alması yasaklandı.

Ülkedeki tüm ibadethane ve camilerin faaliyeti 1 Ağustos'a kadar askıya alınırken, park, dinlenme tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, spor salonu, havuz, kreş, dershane, kafe ve lokantalar geçici olarak kapatıldı, düğün, aile merasimleri ve diğer toplu etkinlikler de askıya alındı.

Yurt dışı uçak seferlerinin iki kat azaltıldığı ülkede yürürlükte olan 14 günlük karantina süresi, bundan böyle 10 gün olarak belirlendi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 276 artarak 11 bin 723'e, virüsten ölenlerin sayısının 3 artarak 52'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 205 artarak 7 bin 287'ye yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 384 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1000'i geçti

Gürcistan Savunma Bakanlığı, NATO Barış Gücü projesi için Afganistan'da bulunan Gürcü askerlerinden 28'inin Kovid-19'a yakalandığı ve söz konusu askerlerin ülkeye getirildiğini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 vaka sayısı 5 artarak 1004'e, sağlığına kavuşanların sayısı 846'ya yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 4 bin 851 kişi karantinada, 231 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.