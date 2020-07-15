Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1759 artarak 63 bin 514'e yükseldi.

Virüsten 2 bin 97 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 38 bin 8'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar virüsten 375 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da 836 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 836 artarak 55 bin 607'ye, ölü sayısının ise 15 artışla 1427'ye çıktığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 967'sinin çocuk ve 7 bin 540'ının sağlık personeli olduğunu kaydeden Stepanov, 977 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 28 bin 131'e ulaştığını ifade etti.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 26 bin 49 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da vaka sayısı 33 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 515 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 33 bin 5'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 11 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 592'ye yükseldi.

Bugüne kadar 139 bin 220 test yapılan ülkede, 21 bin 348 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 10 bin 996 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da vaka sayısı 439 arttı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 439 artarak 11 bin 977'e çıktığını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 11 artarak 160'a yükseldiğini bildiren Akmatova, bugüne kadar 3 bin 660 hastanın iyileştiğini ve 6 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Akmatova, son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 74 artarak 571'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkenin devam eden tahliye çalışmaları kapsamında Türkiye'den 330 Kırgızistan vatandaşı Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ülkeye getirildi.

Özbekistan'da vaka sayısı 14 bin 300'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 300 artarak 14 bin 293'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının da 3 artarak 68'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 259 artarak 8 bin 327'ye yükseldiği kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 75 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 5 bin 898 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

-Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 643 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 48 artarak 6 bin 643'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 56'ya çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 5 bin 332'ye yükseldi. Ülkede 1255 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1034 oldu

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 4 kişide daha virüs görülmesi ile vaka sayısı 1034'e, iyileşenlerin sayısı 873'e yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 649 kişi karantinada, 244 kişi de hastanelerde gözetim altında tutuluyor.