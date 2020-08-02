Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 266 bine yaklaştı.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 266 bine yaklaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1226 artarak 91 bin 593'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1014 artarak 61 bin 839'a, ölenlerin sayısı 36 artarak 829'a çıktı.

Öte yandan, ülkede, Kovid-19 vakalarının yanı sıra Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan pnömoni vakaları açıklanmaya başladı.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan 5 bin 181 pnömoni vakası tespit edildi, pnömoniden 30 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da, temmuz ayının başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Ukrayna'da 1112 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1112 artarak 72 bin 168'e, ölü sayısının 16 artışla 1725'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 5 bin 72'sinin çocuk, 8 bin 755'inin de sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, 235 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 39 bin 543 olduğunu aktardı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 30 bin 900 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, beş gündür 1000'in üzerinde görülüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 25 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 471 artarak 25 bin 40'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 4 artışla 148'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan bu yana iyileşenlerin sayısının 383 artarak 15 bin 299'a ulaştığı ve hastaların yüzde 61'inin iyileştiği aktarıldı.

Öte yandan, daha önce ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Özbekistan hükümeti ülkedeki ihtiyaç sahibi 600 bin aileye toplam 60 milyon dolar para yardımı yapılmasını kararlaştırdı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 592 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Kırgızistan'da 12 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 420 artarak 36 bin 719'a, ölü sayısı 12 artışla 1409'a çıktı.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 27 bin 274 kişi iyileşti.

Ermenistan'da vaka sayısı 39 bini aştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 209 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 50'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 754'e yükseldi.

Bugüne kadar 166 bin 701 testin yapıldığı ülkede 29 bin 750 kişi iyileşti, 8 bin 318 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da 6 yeni vaka

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 6 kişide daha virüs tespit edilmesi ile vaka sayısının 1218'e, iyileşen hastaların sayısının ise 8 artarak 955'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 919 kişi karantinada, 251 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 12:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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