Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 517 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 10 bin 9'a, ölü sayısı 19 artarak 158'e çıktı.

Bugüne kadar 59 bin 917 test yapılan ülkede, 3 bin 427 kişi iyileşti, 6 bin 368 hastanın tedavisi sürüyor.

- Ukrayna'da 328 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 61'i sağlık çalışanı ve 22'si çocuk 328 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 24 bin 340'a çıktığını bildirdi.?

Stepanov, son 24 saatte en fazla vakanın Rivne, Jitomir ve Lviv bölgelerinde görüldüğünü aktardı.

Ölü sayısının 9 artarak 727, iyileşen sayısının da 388 artarak 10 bin 78 olduğunu belirten Stepanov, son 24 saatte 12 bin 556 Kovid-19 testinin yapıldığını kaydetti.

Şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Güçlerinde de 124 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 115 kişinin iyileştiği, 448 kişinin de karantinada bulunduğu belirtildi.

- Kazakistan'da vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 263 artarak 11 bin 571'e, taburcu olanların sayısı da 129 artarak 5 bin 587'ye ulaştı.

Ülkede virüsten 41 kişi hayatını kaybetmişti.

- Özbekistan'da 45 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 45 artarak 3 bin 718'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, salgın tespit edilen 844 kişinin tedavisinin sürdüğü, 9 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Toplam 600 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da iyileşenlerin sayısı 2 bin 859 olarak açıklanmıştı.

- Kırgızistan'da yurt içi uçak seferleri düzenlenecek

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 28 artarak 1845'e, taburcu edilenlerin sayısının 38 artarak 1219'a çıktığını belirtti.

Üsenbayev, 79 yaşında bir kadının yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığını, 609 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

2 bin 404 kişi hastanelerde gözetim altında tutulurken, 7 bin 664 kişi ev karantinasında bulunuyor.

Geçici Başbakan ve Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov da Kovid-19 karşı alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında 8 Haziran'da Bişkek-Oş uçak seferlerin başlayacağını bildirdi.

- Gürcistan'da vaka sayısı 799 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 2 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 799'a, iyileşenlerin sayısının da 634'e yükseldiği bildirildi.

Gürcistan'da 300 kişinin çeşitli hastanelerde gözetim altında tutulduğu belirtilirken, 2 bin 508 kişinin karantinada olduğu kaydedildi.

Bugüne kadar ülke genelinde salgın nedeni ile 12 kişi hayatını kaybetmişti.

- Moldova?'da 2 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 2 artarak 307'ye, iyileşen sayısı 116 artarak 4 bin 738'e yükseldi.

Durumu ağır 255 hastadan 23'ünün solunum cihazına bağlı bulunduğu, vakalardan 1646'sının sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Bugüne kadar 8 bin 360 vakanın görüldüğü ülkede 39 bin 145 kişi gözetim altında tutuluyor.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 24 saatte vaka sayısı 13 artarak 481, iyileşen sayısı da 110 oldu.

Vakalardan 68'inin sağlık çalışanı, 23'ünün de çocuk olduğu belirtildi.

- Tacikistan'da okul mezuniyet sınavları iptal edildi

Tacikistan'daki ortaokul ve liselerdeki mezuniyet sınavları iptal edilerek, söz konusu puanlamada öğrencilerin ara sınavlarda aldıkları puan ortalamasının dikkate alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Başkent Duşanbe'deki spor salonları 15 günlük aradan sonra yeniden faaliyete başladı.

Bugüne kadar 4 bin 13 vakanın tespit edildiği ülkede, 1877 kişinin de tedavisi sürüyor.

Virüse yakalanan 2 bin 89 kişinin iyileştiği Tacikistan'da, Kovid-19 nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

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