Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vakaları bugüne kadar en yüksek seviyeye ulaşırken, toplam vaka sayısı 34 bini aştı.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vakaları bugüne kadar en yüksek seviyeye ulaşırken, toplam vaka sayısı 34 bini aştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 61'i çocuk ve 66'sı sağlık çalışanı olma üzere 829 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 34 bin 63'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 23 artarak 966, iyileşen sayısının da 504 artışla 15 bin 447 olduğunu belirtti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko da Kovid-19 vakaların artmasına tedbirlerin gevşetilmesinin neden olduğunu belirtti.

Günlük Kovid-19 test sayısını yükselteceklerine dikkati çeken Lyaşko, "Ülkede, yaklaşık 132 bin Kovid-19 hastası olabilir. Hastaların ancak yüzde 30'u tespit ediliyor. Geriye kalanlarda virüs belirtileri bulunmuyor." dedi.

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 22 Haziran itibarıyla karantina uygulamasını sertleştireceklerini belirten Lyaşko, vatandaşlara maske takma ve sosyal mesafeyi koruma çağrısında bulundu.

Ukrayna'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ermenistan'da 665 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 665 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 18 bin 698'e çıktı.

Ölü sayısı 7 artarak 309'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 7 bin 560'a yükseldi.

10 bin 728 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü ülkede, toplam 89 bin 992 test yapıldı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 2 bin 700'e yaklaştı

Kırgızistan Salık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 95 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 657'ye yükseldiğini bildirdi.

Ölü sayısının 1 artarak 31, iyileşen sayısının da 32 artışla 1933 olduğunu belirten Üsenbayev, 693 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

1569 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, son bir günde 3 bin 808 Kovid-19 testi yapıldı.

Özbekistan'da 59 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 59 artarak 5 bin 697'ye çıktığı kaydedilirken, yeni vakalardan 35'inin karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının ise 35 artarak 4 bin 131'e ulaştığı aktarılan açıklamada, şimdiye kadar saptanan toplam vakalardan yüzde 72'sinin iyileştiği vurgulandı.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 51 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

1547 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 896'ya ulaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 5 kişide daha virüs görülmesiyle

vaka sayısının 896'ya, sağlığına kavuşan hasta sayısının 739'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 267 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor.

Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika Dünya

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