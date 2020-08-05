Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

NUR Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

NUR Moldova, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 408 artarak 26 bin 222'ye, ölen sayısının ise 13 artışla 823'e çıktığı bildirildi.?

Açıklamada, 251 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 18 bin 418'e ulaştığı kaydedildi.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde vaka sayısının 12 artarak 1640'a yükseldiği, vakalardan 63'ünün çocuk, 34'ünün hamile kadın ve 209'unun sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 29 bin 527 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüş yaşanmış, temmuz ortasında ise tekrar yükselmişti.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 193 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 103'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 492 artarak 28 bin 840'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 476'ya çıktı.

Bugüne kadar 759 bin 129 testin yapıldığı Azerbaycan'da 3 bin 787 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziran ve temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 300'ün altına inmişti. Son haftada günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Belarus?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 126 artarak 68 bin 376'ya, ölü sayısı ise 3 artışla 577'ye çıktı.?

262 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 63 bin 425'e ulaştı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, iki gün art arda 100'ün altında görülmüştü.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede vaka sayısının 240 artarak 27 bin 554'e, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 4 artışla 169'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün içerisine ülkede iyileşenlerin sayısının 631 artarak 18 bin 682'ye ulaştığı ve hastaların yüzde 67'sinin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 703 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri, 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 7 bin 625'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 43 artarak 6 bin 399'a yükseldi, böylece hastaların yüzde 83,8'i iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı 61 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1165 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Otomobil Yolları Komitesi Başkanı Sayranbek Barmakov, 10 Ağustos'tan itibaren Tayland ve Gürcistan ile uçak seferlerini yeniden başlatacağını açıkladı.

Ülkenin Kültür ve Spor Bakanlığı Turizm Endüstrisi Komitesi Başkanı Dastan Rıspekov, 10 Ağustos itibarıyla Türkiye ile uçuşların başlayabileceğini açıklamıştı.

Kazakistan'da bugüne kadar 94 bin 882 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 67 bin 31'i iyileşmiş, virüsten 1091 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan

Gürcistan Bilim ve Eğitim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, ülkede salgınla ilgili durumun ağır olmadığını dolayısıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında çocukların 15 Eylül'de eğitimlerine okullarda devam edeceğini belirtti.

Bugüne kadar 1238 kişinin virüse yakalandığı Gürcistan'da 974 hasta iyileşmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 66 kişi karantinada, 294 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Azerbaycan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika
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